“Gemeindeausschuss von Sand in Taufers verweigert Entgegennahme des „European Energy Award Gold“”

Sand in Taufers – “Mitte November wurde Sand in Taufers in Basel mit dem „European Energy Award Gold“ ausgezeichnet. Kürzlich erhielt die Gemeinde von der Klimahausagentur die Prämierung als „Klimagemeinde Gold“ überreicht. Die Arbeit des Energieteams der vergangenen Jahre hat Früchte gezeigt. Sand in Taufers ist die fünfte Gemeinde Italiens und die zweite Gemeinde Südtirols, die für ihren Einsatz in Sachen Klimaneutralität und Nachhaltigkeit diese Anerkennung erhalten hat. Positive Nachrichten also, die der Gemeinde sehr guttun. Sand kann stolz sein!”, schreibt die Fraktionssprecherin der Gemeinderatsfraktion der SVP Taufers, Martina Kirchler.

“Die Gemeindeverwaltung unter Bürgermeister Josef Nöckler hat allerdings die Losung ausgegeben, dass an den Verleihungen weder der Bürgermeister noch Ausschussmitglieder teilnehmen. Auch der Nachhaltigkeitsbeauftragte und aktuelle Leiter des Energieteams, Referent Reinhard Innerhofer, hat bei den Verleihungen mit Abwesenheit geglänzt. Bereits getätigte Anmeldungen für die Teilnahme an der Prämierung wurden wieder zurückgezogen, weitere Anmeldungen wurden ausdrücklich untersagt”, fährt Martina Kirchler fort.

“Dass die obersten Gemeindevertreter sich weigern, einen Preis entgegenzunehmen, der ein Verdienst der gesamten Bevölkerung ist und die Gemeinde dafür auszeichnet, dass sie in Sachen erneuerbare Energien, co2-Neutralität und vielfältigen Maßnahmen im Bereich des Klimaschutzes Vorbildcharakter hat, erachten wir als beschämend. Dass die Arbeit eines Energieteams nicht wertgeschätzt wird, ist bei allem Verständnis für politische Differenzen, keinesfalls nachvollziehbar. Auf den offiziellen Informationskanälen der Gemeinde (Webseite und gem2go) findet sich nicht eine Silbe über diese hohen Auszeichnungen. Das bestätigt, dass Bürgermeister Josef Nöckler es ernst meint, wenn er bei seiner ersten Gemeinderatssitzung dieser Legislatur verlauten lässt, dass für ihn „Nachhaltigkeit“ das Unwort des Jahres sei und er sonst nichts davon hält”, so Martina Kirchler.

“Wir fordern die Gemeindeverwaltung dringend auf, die Themen des Klimaschutzes und der Nachhaltigkeit energisch und mit Nachdruck zu verfolgen. Der Auszeichnung als Klimagemeinde Gold ist gebührender Platz einzuräumen und die Arbeit des Energieteams mit Tatkraft weiterzuführen”, abschließend Martina Kirchler.