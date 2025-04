Gemeindeentwicklungsprogramm Bruneck in “MapView” einsehbar

Von: Ivd

Bruneck – MapView ist die Anwendung für alle geografischen Daten des Landes Südtirol und der Gemeinden. Das neue Portal ist im Oktober vergangenen Jahres online gegangen. In den letzten Monaten hat das Landesamt für Landschafts- und Gemeindeplanung in Zusammenarbeit mit dem Südtiroler Gemeindenverband daran gearbeitet, das Gemeindeentwicklungsprogramm für Raum und Landschaft (GProRL) in MapView ersichtlich zu machen.

Dafür wurde eine vereinheitlichte Legende für die Gemeindeentwicklungsprogramme ausgearbeitet. Diese fasst die wesentlichsten raumbezogenen programmatischen Inhalte in den Bereichen Siedlungsentwicklung, Mobilität und Landschaftsentwicklung zusammen. Die Legende wurde vom Landesamt für Landschafts- und Gemeindeplanung konzipiert und vom Landesamt für Landesplanung und Kartografie digital umgesetzt.

Ab Montag wird es nun erstmals möglich sein, die programmatischen Inhalte des Gemeindeentwicklungsprogrammes der Stadtgemeinde Bruneck in MapView einzusehen. Im Vorfeld hatte der Gemeindenverband eine Demo-MapView-Version entwickelt. Nachdem das Gemeindeentwicklungsprogramm von Bruneck Ende März in Kraft getreten ist, konnten die Daten des genehmigten Programmes eingespeist werden.

„Die Veröffentlichung des Gemeindeentwicklungsprogrammes in MapView ist für die Gemeinden freiwillig. Wir hoffen dennoch, dass viele Gemeinden dem Beispiel von Bruneck folgen werden“, erklärt Landesrat Peter Brunner. „Unabhängig von der Veröffentlichung auf MapView wird das Siedlungsgebiet von allen genehmigten Gemeindeentwicklungsprogrammen verpflichtend in den Bauleitplan übernommen.”

Wie Einsicht genommen werden kann

Konkret kann in MapView unter der Gruppe „Planung“ das Thema „Gemeindeentwicklungsprogramm“ angeklickt werden. Dieses wiederum enthält die Unterthemen Siedlungsentwicklung, Mobilität, Siedlungsgebiet und Landschaftsentwicklung, die getrennt anklickbar, deren Legende anzeigbar und deren Inhalte auswählbar und abrufbar sind. Auch der Text der Durchführungsbestimmungen kann durch Anklicken angezeigt werden.

Gemeindeentwicklungsprogramm für Raum und Landschaft

Zahlreiche Gemeinden in Südtirol sind derzeit mit der Ausarbeitung des Gemeindeentwicklungsprogramms für Raum und Landschaft beschäftigt. Bereits von der Landesregierung beschlossen und in Kraft sind die Programme der Gemeinden Ratschings und Bruneck. Das Programm der Gemeinde Taufers in Münstertal wurde bereits in der Landeskommission für Raum und Landschaft (KRL) behandelt, es fehlt noch der Landesregierungsbeschluss. Taufers im Münstertal wird voraussichtlich die nächste Gemeinde sein, deren Inhalte des Gemeindeentwicklungsprogrammes in MapView angezeigt werden. 18 weitere Gemeinden haben das Verfahren zur Genehmigung des Gemeindeentwicklungsprogrammes bereits eingeleitet.

