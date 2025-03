Gemeinderatswahlen: STF mit zahlreichen Jugendkandidaten

Von: lup

Bozen – Bei den kommenden Gemeinderatswahlen am 4. Mai werden zahlreiche Jugendkandidaten für die Süd-Tiroler Freiheit antreten. Der jüngste Kandidat, Felix Wilhalm, stellt sich in Naturns der Wahl und ist vor wenigen Monaten erst 18 Jahre alt geworden. Dass die Bewegung auffallend viele junge Menschen für eine Kandidatur bewegen konnte, ist der Landesjugendsprecherin Melanie Mair zufolge kein Zufall und hat mehrere Gründe.

„Zum einen liegt es an der guten Landtagsarbeit, bei der die Themen der Jugend vorgebracht werden. Zum anderen kommen auch der stete Kontakt und Austausch auf Festen und Veranstaltungen bei der Jugend gut an. Und schließlich können wir mit unserer Arbeit vor Ort in den Gemeinden punkten. Dort, wo die Interessen der Dorfgemeinschaft im Vordergrund stehen und von unseren fleißigen Gemeinderäten wahrgenommen werden“, ist Mair, selbst Gemeinderätin in Tscherms, überzeugt.

Gerade junge Menschen müssen mit der Politik der Gegenwart und Zukunft am längsten leben. Deshalb sei es zu begrüßen, wenn junge Menschen selbst die Politik mitgestalten möchten und sich für ein Amt in der Gemeinde zur Verfügung stellen: „Wir hoffen, dass so viele Jugendkandidaten wie möglich in die Gemeindestuben gewählt werden und sodann neue Ideen einbringen können. Wenn die Jugend sich gegenseitig in der Wahlkabine unterstützt, ist dies durchaus machbar”, betont Mair