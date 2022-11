Gemeindewahlen in Kastelruth: LH Kompatscher ruft zu Beteiligung auf

Kastelruth – Landeshauptmann Arno Kompatscher ruft die Bürgerinnen und Bürger von Kastelruth dazu auf, sich an der Gemeindewahl am Sonntag, 13. November, zu beteiligen.

In der Gemeinde Kastelruth werden am kommenden Sonntag, dem 13. November, der Gemeinderat sowie der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin neu gewählt. Im Dorf Kastelruth, in den Fraktionen Seis, St. Valentin, St. Michael, Tisens, Tagusens, St. Vigil, St. Oswald, Seiser Alm sowie in den ladinischen Fraktionen Überwasser, Runggaditsch und Pufels sind rund 5500 Bürgerinnen und Bürger berechtigt, ihre Stimme abzugeben.

Landeshauptmann und Gemeindenlandesrat Arno Kompatscher ruft die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Kastelruth dazu auf, ihr Wahlrecht zu nutzen: “Die Wahl ist ein demokratisches Grundrecht. Wählerinnen und Wähler entscheiden mit ihrer Stimme gleichberechtigt mit, wie der Gemeinderat zusammengesetzt ist und wer im Rathaus vertreten ist.”

Der Landeshauptmann unterstreicht die Bedeutung der Gemeindewahl: “Raumordnung, Landschaftsschutz, Gemeindesteuern, Bildung, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Kultur, Freizeit und Sport: Viele Entscheidungen, die das tägliche Leben betreffen, fallen auf Gemeindeebene. Am kommenden Sonntag kann jeder und jede Wahlberechtigte in der Gemeinde Kastelruth mitentscheiden, wer als Bürgermeister oder Bürgermeisterin und als Mitglied im Gemeinderat diese Entscheidungen künftig treffen wird.” Der Austausch zwischen Bürgerinnen und Bürgern und der Politik sei nirgendwo direkter als in der Gemeinde, sagt Kompatscher. Es sei wichtig, dass die Verantwortung für die Gemeinde in kompetente und verantwortungsbewusste Hände gelegt werde, betont der Landeshauptmann.

Die Wahllokale sind am Sonntag, 13. November, von 7 bis 21 Uhr geöffnet. Mit der Auszählung der Stimmen wird nach Schließung der Wahllokale begonnen. Eine mögliche Stichwahl findet am Sonntag, 27. November 2022, statt. Informationen zu den Gemeindewahlen in Kastelruth sind auf den Webseiten der Region Trentino-Südtirol zu finden. Zudem werden die Wahlergebnisse im Südtiroler Bürgernetz veröffentlicht.

Der Gemeinderat von Kastelruth war am 22. März 2022 von der Landesregierung in ihrer Funktion als Aufsichtsorgan über die Gemeinden aufgelöst worden, nachdem 17 der 18 Gemeinderatsmitglieder zurückgetreten waren. In der Folge hatte die Landesregierung Andreas Fraccaro zum außerordentlichen Kommissär ernannt, der die Befugnisse von Bürgermeister, Gemeindeausschuss und Gemeinderat bis zur Neuwahl wahrnimmt.

