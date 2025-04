Gemeindewahlen: “Wichtig für die Entwicklung der Gemeinden”

Von: luk

Bozen – Am 4. Mai 2025 finden in der Region Trentino-Südtirol in 265 Gemeinden Wahlen statt. In Südtirol wird in 111 Gemeinden gewählt, insgesamt treten 281 Listen an. Für das Bürgermeisteramt kandidieren 260 Personen, darunter 62 Frauen. Die Zahl der Kandidatinnen und Kandidaten für den Gemeinderat beläuft sich auf 3.893. Im Trentino werden in 154 Gemeinden neue Gemeindeverwaltungen gewählt. 355 Listen nehmen an der Wahl teil, 254 Personen kandidieren für das Bürgermeisteramt, darunter 43 Frauen. Insgesamt treten 5.705 Personen für die Gemeinderatswahl an.

Der Vizepräsident und Regionalassessor für örtliche Körperschaften Franz Locher hebt die Bedeutung der lokalen Demokratie hervor und betont, dass die Kandidatur für ein öffentliches Amt ein klares Zeichen für Bürgerengagement und Verantwortungsbewusstsein sei: „Jeder, der sich dieser Aufgabe stellt, trägt zur Gestaltung unserer Gemeinden und zur Stärkung der demokratischen Strukturen bei.“ Er dankt allen Kandidatinnen und Kandidaten für ihren Einsatz und ihre Bereitschaft, eine verantwortungsvolle Rolle in der kommunalen Verwaltung zu übernehmen. Locher ist überzeugt , dass Wahlen ein wichtiger Moment für die Entwicklung der Gemeinden sind und den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit bieten, aktiv an deren künftiger Gestaltung mitzuwirken.