Generaldebatte der UNO-Vollversammlung beginnt

Schallenberg ab Donnerstag in New York

Von: APA/dpa

Zum Start der Generaldebatte bei den Vereinten Nationen wird am Dienstag Joe Bidens letzte Rede seiner Amtszeit vor der UNO-Vollversammlung erwartet. Neben dem US-Präsidenten zählen auch der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva und sein Amtskollege Recep Tayyip Erdogan aus der Türkei zu den frühen Sprechern zum Auftakt der 79. Generaldebatte in New York (ab 15.00 Uhr MESZ). Ab Donnerstag ist ÖVP-Außenminister Alexander Schallenberg in New York zu Gast.

Schallenberg wird im UNO-Head Quarter eine Rede halten. Außerdem sind bis Freitagmittag rund zehn bilaterale Treffen geplant. Dienstagnachmittag plant zudem der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj an einer Sitzung des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen teilzunehmen. Vor der Vollversammlung soll er Mittwochvormittag sprechen. In der kommenden Woche sollen bei der Generaldebatte mehr als 140 Staats- und Regierungschefs Reden halten.