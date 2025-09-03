Generalsanierung der Mittelschule Ada Negri abgeschlossen

Von: idr

Bozen – Nach fast drei Jahren Bauzeit ist die Generalsanierung der Mittelschule Ada Negri in der Drusustraße abgeschlossen. Das Gebäude aus den späten 1970er-Jahren wurde nicht nur saniert, sondern auch erweitert und neu strukturiert. Rund 440 Schüler finden künftig in modernen, barrierefreien Räumen Platz.

Ein zentraler Eingriff war der Abriss der alten Turnhalle und der Bau einer neuen Dreifachturnhalle mit 1.782 Quadratmetern Fläche, Spielfeld, Tribünen für 480 Zuschauer und Tageslicht über Dachgauben. Darüber entstand ein sogenannter Campus mit zusätzlichen Unterrichtsräumen. Auch Mensa, Aula Magna und Eingangsbereich wurden neu gestaltet, die Mensa bietet nun Platz für 220 Personen.

Investition von 38,4 Millionen Euro

Die Bauarbeiten dauerten 949 Tage, die Kosten belaufen sich auf 38,4 Millionen Euro. Finanziert wurde das Projekt überwiegend durch Landesmittel, einen Teil steuerte das Ministerium für Infrastrukturen bei.

Bürgermeister Giovanni Corrarati sprach bei der Einweihung von einem Freudentag für die Stadt. Mit der Schule sei ein Vorbild für künftige Modernisierungen geschaffen worden, die Bildungseinrichtungen auch als Orte der Begegnung denken. Vizebürgermeister Luis Konder, Schulstadträtin Monika Ramoser und Schullandesrat Marco Galateo betonten die Bedeutung der neuen Lernumgebung. Galateo dankte den Schülern, die während der Arbeiten in einer Containerschule neben dem Drususstadion unterrichtet wurden.

Architektur und neue Räume

Das modernisierte Gebäude umfasst nun 39.729 Kubikmeter – ein Plus von mehr als 15.000 Kubikmetern. Neben Klassenzimmern und Fachräumen für Kunst, Naturkunde, Sprachen und Technik gibt es fünf Vereinsräume, Labors, eine Bibliothek sowie neu gestaltete Außenflächen. Auch energetisch wurde die Schule auf den neuesten Stand gebracht.

Mit dem Abschluss der Arbeiten präsentiert sich die Mittelschule Ada Negri als moderne Bildungseinrichtung, die nicht nur Platz für Unterricht, sondern auch für Sport und das Vereinsleben im Stadtviertel bietet.