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Vom 28. bis 30. Mai

Generalversammlung der Jungen Europäischen Grünen in Bozen

Donnerstag, 28. Mai 2026 | 16:07 Uhr
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Grüne
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Von: mk

Bozen – Vom 28. bis 30. Mai 2026 wird in Bozen das wichtigste Treffen der Mitgliedsorganisationen der Jungen Europäischen Grünen stattfinden: die Generalversammlung der Federation of Young European Greens (FYEG). Dabei werden im Kolpinghaus Resolutionen diskutiert, der neue Vorstand der europäischen jungen Grünen gewählt und die Weichen für das kommende Jahr gestellt.

Delegierte von mehr als 30 Mitgliedsorganisationen werden in diesem Zeitraum nach Bozen kommen. Gemeinsam werden sie einen neuen Vorstand wählen und über die Resolutionen abstimmen, welche in wochenlanger Arbeit von den Mitgliedsorganisationen vorbereitet wurden. Jede Mitgliedsorganisation hat zwei Stimmen, vertreten durch die jeweilige Delegation. Die Südtiroler Delegierten sind Lisa Wierer und Nathan Previdi.

Bei der letzten Generalversammlung hatte die Delegation aus Südtirol erstmals eine eigene Resolution eingebracht; in diesem Jahr hat sie hingegen neben einer eigenen Resolution gemeinsam mit anderen Organisationen an der Ausarbeitung von drei weiteren Texten mitgewirkt. Bemerkenswert ist, dass genau diese vier Dokumente mit Südtiroler Beteiligung bei einer Vor-Abstimmung die meisten Stimmen erhielten und damit bei der Versammlung diskutiert werden. „Die von uns (mit-)verfassten Resolutionen behandeln unter anderem die Themen Pressefreiheit, Anpassung an den Klimawandel, Bildung und Völkerrecht“, erklärt Nathan Previdi.

Unterstützt werden die zwei Delegierten von zwei Beobachtern, Gabriele Bin und Camilla Cristofoletti, die zwar kein Stimmrecht haben, dennoch mitdiskutieren dürfen, sowie von einem Home-Team, das von zu Hause aus die aktuellen Diskussionen verfolgen und Änderungen der Resolutionen mitdiskutieren kann, um eine möglichst demokratische Repräsentation der jeweiligen Mitgliedsorganisation zu gewährleisten. Nach erfolgter Registrierung können Interessierte auch als Besucher ohne fixe Rolle den Diskussionen vor Ort beiwohnen. Für einen reibungslosen Ablauf wird ein lokales Vorbereitungsteam sorgen, das aus fünf Personen besteht, der FYEG und den Mitgliedsorganisationen mit Rat und Tat zur Seite steht, aber auch Interessierte über die Social-Media-Kanäle der Young Greens South Tyrol auf dem Laufenden hält.

Weiters werden die Wahl des neuen Vorstands (Executive Committee und Co-Spokespersons) und der inhaltliche Austausch im Mittelpunkt stehen, um sich in Europa besser zu vernetzen. In Workshops und Diskussionen beschäftigten sich junge, politisch aktive Menschen mit dringlichen Themen. “Menschen aus anderen Nationen kennenzulernen, die vielleicht nicht dieselbe Meinung vertreten, aber derselben demokratischen Grundhaltung und Gesprächskultur anhängen, tut unheimlich gut und ist umso motivierender in Zeiten wachsender politischer Unsicherheiten”, erklärt Camilla Cristofoletti, Co-Sprecherin der Young Greens South Tyrol und Delegierte bei der letztjährigen GA, “deshalb war es uns eine Herzensangelegenheit, dieses Event nach Südtirol zu holen.”

Bezirk: Bozen

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