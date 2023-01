Generation 60+ freut sich über die Verteilung von gedruckten Fahrplänen

Bezirksfahrpläne liegen an Bahnhöfen und Infostellen auf

Bozen – Die gedruckten Fahrpläne werden gegenwärtig verteilt. Dies ist nicht selbstverständlich in Anbetracht der Tendenz, vieles zu digitalisieren. Damit befindet sich eine wichtige Forderung der Generation 60+ in der Südtiroler Volkspartei in Umsetzung. Otto von Dellemann, dessen Vorsitzender, bedankt sich für die Bewahrung der gedruckten Version. Vor allem älteren Menschen ist damit gedient.

Gedruckte Fahrpläne werden wieder verteilt. Die Generation 60+ in der SVP zeigt sich erfreut darüber, dass die ausgedruckte Form der Fahrpläne beibehalten wurde und dankt dem Landeshauptmannstellvertreter Daniel Alfreider für das offene Ohr und das Aufbringen der Sensibilität gegenüber älteren Menschen. Für sie ist es oftmals hart Schritt zu halten mit der Digitalisierung, besonders auch in diesem Lebensbereich.

Die gedruckten Bezirksfahrpläne liegen im ganzen Land an Bahnhöfen und Infostellen auf.

Gedruckte Fahrpläne sind für Senioren eine wichtige Infoquelle. Trotzdem können Echtzeit-Infos es auf südtirolmobil-App und Webseite www.suedtirolmobil.info abgerufen werden.