Geschichtsunterricht für Italiener: SHB erfreut

Von: luk

Bozen – Wie der Südtiroler Heimatbund den Medien entnehmen konnten, hat der Abgeordnete Sandro Repetto im Südtiroler Landtag bemängelt, dass die Geschichte Südtirols bei den Italienern aller Altersstufen wenig bekannt sei.

Er hat dazu am 12. März einen Antrag eingebracht, in dem er die Landesregierung auffordert, Maßnahmen zu ergreifen, um das Geschichtswissen unter den italienischen Mitbürgern zu verbessern.

Dabei erhielt er anscheinend viel Zuspruch. Der Südtiroler Heimatbund (SHB) ist erfreut darüber, dass nun auf Wunsch von Landesrat Marco Galateo der Antrag vertagt wurde, damit alle drei Schulämter die Umsetzung prüfen können.

“Der SHB hat aber bei zahlreichen Wortmeldungen der Landtagsabgeordneten italienischer Muttersprache herausgehört, dass auch Sie in der jüngeren Geschichte teilweise große Mängel in ihrem Geschichtswissen in Bezug auf Südtirol aufweisen”, so Obmann Roland Lang.

Deshalb möchte der SHB mit der Zusendung des Buches „LA NOTTE DIE FUOCHI“, das eine kurze Zusammenfassung der Geschehnisse rund um die Feuernacht in den sechziger Jahren beinhaltet, den italienischen Landtagsabgeordneten helfen, das Wissen um die Zeit des Freiheitskampfes zu erweitern”, wie es in einer Aussendung heißt.

“Da die dritte Auflage durch einen Erlebnisbericht eines Alpini – Unteroffiziers ergänzt werden konnte, der in den sechziger Jahren in Südtirol seinen Militärdienst leistete, sieht der SHB”, so Obmann Roland Lang, “das Buch als objektives Informationsmaterial zur Aufarbeitung dieses Teiles der Südtiroler Landesgeschichte, gesehen von deutscher wie italienischer Seite, an. Gerne erwarten wir uns von den fünf italienischen Abgeordneten eine Antwort auf den Inhalt des Buches.”