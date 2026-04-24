Gespräch mit Adenauer-Stipendiatinnen und -Stipendiaten über Autonomie

Von: mk

Bozen – Stipendiatinnen und Stipendiaten der Konrad-Adenauer-Stiftung aus Berlin haben sich bei einem Aufbauseminar in Südtirol mit der “Demokratie zwischen populistischer Anfechtung und innerer Aushöhlung” auseinandergesetzt. Dabei ging es unter anderem um die Demokratieentwicklung in Südtirol, um Föderalismus und demokratische Innovationen.

Ein zentraler Programmpunkt war das Treffen mit Landeshauptmann Arno Kompatscher am 23. April im Palais Widmann. Dabei diskutierten die Teilnehmenden aktuelle politische Themen wie die Weiterentwicklung der Südtirol-Autonomie mit besonderem Augenmerk auf die aktuelle Autonomiereform, Fragen des Minderheitenschutzes sowie demokratiepolitische Herausforderungen. Die gut vorbereiteten Stipendiatinnen und Stipendiaten nutzten die Gelegenheit für einen vertieften Austausch und richteten zahlreiche Fragen an den Landeshauptmann.

Organisiert wurde das Seminar von der Konrad-Adenauer-Stiftung. Tagungsleiter Frank Müller begleitete das mehrtägige Seminar, während die Landesverwaltung und Eurac Research die Durchführung unterstützten.