Gespräch zwischen Kompatscher und Zangrillo

Von: Ivd

Rom – Wie es gelingen kann, immer schneller und genauer auf die Fragen der Bürger aber auch der Unternehmen zu reagieren, darum ging es beim heutigen Austausch zwischen Landeshauptmann Arno Kompatscher und Paolo Zangrillo, Minister für öffentliche Verwaltung, im Palazzo Vidoni, dem Sitz des Ministeriums für öffentliche Verwaltung, in Rom.

“Das Gespräch mit Minister Zangrillo war sehr positiv und von großer Herzlichkeit geprägt”, sagte Kompatscher, der vom Generaldirektor des Landes, Alexander Steiner, begleitet wurde. “Wir haben vor allem über verschiedene Themen im Zusammenhang mit dem öffentlichen Dienstrecht gesprochen”, erklärte der Landeshauptmann.

“Wir haben uns zu den Themen und Neuerungen der öffentlichen Verwaltung ausgetauscht, mit dem gemeinsamen Ziel, auf die Anliegen unserer Nutzer, Bürger und Unternehmen immer schneller und präziser zu reagieren”, sagte Zangrillo, der seit 2022 Minister für öffentliche Verwaltung ist. Der 63-jährige Minister blickt auf eine große Erfahrung im Bereich Personalmanagement zurück.