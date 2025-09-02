Aktuelle Seite: Home > Politik > Gespräch zwischen Kompatscher und Zangrillo
"Schnell auf Anliegen der Bürger reagieren"

Gespräch zwischen Kompatscher und Zangrillo

Dienstag, 02. September 2025 | 16:52 Uhr
Minister Paolo Zangrillo und Landeshauptmann Arno Kompatscher nach dem konstruktiven Gespräch über die öffentliche Verwaltung am 2. September in Rom.
LPA
Schriftgröße

Von: Ivd

Rom – Wie es gelingen kann, immer schneller und genauer auf die Fragen der Bürger aber auch der Unternehmen   zu reagieren, darum ging es beim heutigen Austausch zwischen Landeshauptmann Arno Kompatscher und Paolo Zangrillo, Minister für öffentliche Verwaltung, im Palazzo Vidoni, dem Sitz des Ministeriums für öffentliche Verwaltung, in Rom.

“Das Gespräch mit Minister Zangrillo war sehr positiv und von großer Herzlichkeit geprägt”, sagte Kompatscher, der vom Generaldirektor des Landes, Alexander Steiner, begleitet wurde. “Wir haben vor allem über verschiedene Themen im Zusammenhang mit dem öffentlichen Dienstrecht gesprochen”, erklärte der Landeshauptmann.

“Wir haben uns zu den Themen und Neuerungen der öffentlichen Verwaltung ausgetauscht, mit dem gemeinsamen Ziel, auf die Anliegen unserer Nutzer, Bürger und Unternehmen immer schneller und präziser zu reagieren”, sagte Zangrillo, der seit 2022 Minister für öffentliche Verwaltung ist. Der 63-jährige Minister blickt auf eine große Erfahrung im Bereich Personalmanagement zurück.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Südtirol zahlt wie Italien: Höchstpreise für Strom trotz Wasserkraftüberschuss
Kommentare
82
Südtirol zahlt wie Italien: Höchstpreise für Strom trotz Wasserkraftüberschuss
Lehrer-Initiativen bekräftigen Absicht zu Protestmaßnahmen
Kommentare
80
Lehrer-Initiativen bekräftigen Absicht zu Protestmaßnahmen
Drehkreuz auf Seceda hat nun Nachahmer im Unterland
Kommentare
62
Drehkreuz auf Seceda hat nun Nachahmer im Unterland
Lehrpersonal: Auf Inflationsanpassung folgt Reallohnerhöhung
Kommentare
57
Lehrpersonal: Auf Inflationsanpassung folgt Reallohnerhöhung
“Ich beherberge keine Israelis, die Netanjahu und seine Gaza-Politik unterstützen”
Kommentare
56
“Ich beherberge keine Israelis, die Netanjahu und seine Gaza-Politik unterstützen”
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 