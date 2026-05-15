Gesundheit neu denken

Von: luk

Bozen – Ein starkes Gesundheitswesen stellt den Menschen in den Mittelpunkt. Es sichert allen einen fairen Zugang, denkt nachhaltig und bietet über alle Lebensphasen hinweg eine hochwertige, bedarfsgerechte und mehrsprachige Gesundheitsversorgung. Mit dieser Mission und einer klaren Vorstellung hat die Landesregierung am 15. Mai den Startschuss für die Ausarbeitung des neuen Landesgesundheitsplans 2027–2030 gegeben. “Unser Ziel ist ein Gesundheitswesen, das den Menschen zuhört, Qualität sichert und langfristig trägt”, sagt Gesundheitslandesrat Hubert Messner, der den Beschluss vorgeschlagen hat.

Der Landesgesundheitsplan ist eines der Hauptinstrumente, für die kommenden Jahre an einem zukunftsfähigen, modernen und integrierten Gesundheitssystem für Südtirol weiterzubauen, in dem Krankenhäuser und wohnortnahe Angebote noch enger zusammenspielen, erklärte Messner. Augenmerk liege auf Prävention, wohnortnaher Versorgung, Vernetzung der Krankenhäuser in der Akutversorgung genauso wie auf Ausbildung, Attraktivität, Innovation und Digitalisierung.

Der neue Landesgesundheitsplan wird den bisherigen Plan fortschreiben, Inhalte aktualisieren und neue Handlungsfelder aufnehmen. Insgesamt bildet der Landesgesundheitsplan den strategischen Rahmen für die Weiterentwicklung des gesamten Gesundheitssystems und sorgt für eine bessere Abstimmung mit bestehenden Fachplänen.

Landesrat Messner unterstrich, dass sich der Plan auf breite Beteiligung gründen soll. International angesehene Fachleute, Institutionen, Berufsvertretungen, Vereinigungen, Gemeinden und die Mitarbeitenden im Gesundheitswesen bringen ihr Wissen in mehreren Phasen ein. Auch die Bürgerinnen und Bürger können ihre Ideen, Hinweise und Anregungen bis 15. Juli über eine eigene Online-Plattform unter https://forms.cloud.microsoft/e/9101TSKGg4 einreichen. Alle Beiträge werden gesammelt, ausgewertet und fließen in die weitere Ausarbeitung des Landesgesundheitsplans 2027–2030 ein.

Der Landesgesundheitsplan wird schrittweise bis 2027 erarbeitet und dann der Landesregierung zur Genehmigung vorgelegt.