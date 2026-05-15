Magdalener aus Gries ist Wein des Jahres

Von: luk

Bozen – Zahlreiche Eigenbauweinproduzenten aus ganz Südtirol sowie viele Weininteressierte folgten der Einladung, um die besten selbsteingekellerten Weine des Landes zu verkosten, zu bewerten und auszuzeichnen. Insgesamt standen 43 Spitzenweine in sieben Kategorien zur Verkostung bereit – darunter auch wieder hervorragende Sekte.

Die Fachjury bestehend aus sechs Experten

Die Bewertung der Weine in Farbe, Geruch und Geschmack übernahm die Fachjury, bestehend aus Anna Ebner (Kellerei St. Pauls), Peter Baumgartner (Obmann Kellerei Eisacktal), Johannes Flarer (Vinothek Weinkommissar), Johann Rottensteiner (Brunnenhof), und Michael Dezini (Präsident der Weinfachgruppe der SBJ).

SBJ-Landesobmann Raffael Peer unterstrich die große Leidenschaft und das Können, die hinter den selbsteingekellerten Weinen stehen: „Die Landesweinkost ist Jahr für Jahr ein wichtiger Treffpunkt für Produzenten, um Erfahrungen auszutauschen, voneinander zu lernen und neue Impulse für die Weiterentwicklung ihrer Weine mitzunehmen.“ Auch SBJ-Landesleiterin Viktoria Kössler hob die besondere Atmosphäre des Abends hervor: „Neben der Prämierung steht vor allem die gemeinsame Begeisterung für den Weinbau und der persönliche Austausch im Mittelpunkt.“ Als kleines Zeichen der Wertschätzung erhielten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen Flaschenöffner der Bauernjugend.

Magdalener bester Wein des Jahres

Zum Höhepunkt des Abends wurde schließlich der „Wein des Jahres“ gekürt. Diese besondere Auszeichnung ging heuer an Alois Unterkofler aus Gries. Mit seinem Magdalener überzeugte er sowohl das Publikum als auch die Fachjury und sicherte sich damit den Titel des besten Weines des Jahres. Den gelungenen Abend ließen die Teilnehmer anschließend bei einem Glas Wein und einer Marende im Weißweinkeller gemütlich ausklingen.

Auch in den einzelnen Kategorien wurden herausragende Leistungen prämiert. In der Kategorie Sekt setzte sich Jonas Schmid aus Salurn mit seinem Chardonnay durch. Platz zwei ging an Philipp Gummerer aus Brixen mit seinem Blatterle-Sekt, gefolgt von Angelika Dosser aus Schenna mit ihrem Pet Nat Solaris. Bei den neutralen Weißweinen gewann Johannes Kainzwaldner aus Villanders mit seinem Silvaner. Peter Geier aus Tramin belegte mit seinem Weißburgunder den zweiten Platz, Thomas Janser aus Latsch erreichte ebenfalls mit einem Weißburgunder Rang drei. In der Kategorie der aromatischen Weißweine überzeugte Christof Viehweider aus Gries mit seinem Goldmuskateller. Stefan Matzoll aus Marling erreichte mit seinem Kerner Platz zwei, während Peter Geier aus Tramin mit seinem Gewürztraminer den dritten Platz belegte. Die Kategorie der leichten Rotweine entschied Alois Unterkofler aus Gries mit seinem Magdalener für sich. Sein Wein wurde am Ende des Tages auch als „Wein des Jahres“ ausgezeichnet. Zweiter wurde Simon Eisenstecken aus Eppan mit seinem Vernatsch, gefolgt von Johannes Kainzwaldner aus Villanders, ebenfalls mit einem Vernatsch. Bei den mittelschweren Rotweinen gewann Simon Morandini aus Salurn mit seinem Blauburgunder. Markus Clementi aus Tscherms belegte mit seinem Lagrein Rosé den zweiten Platz, Stephan Winkler aus Leifers erreichte mit seinem Blauburgunder Rang drei. In der Kategorie der schweren Rotweine setzte sich Christoph Walcher aus Gries mit seinem Merlot durch. Arnold Terzer aus Kurtatsch erreichte mit seinem Cabernet Platz zwei, Sergio Wegher aus Kurtinig belegte mit seinem Cabernet Rang drei. Bei den Süßweinen gewann Peter Geier aus Tramin mit seinem Spätlese Sauvignon. Johannes Kainzwaldner aus Villanders erreichte mit seinem Silvaner Riesling den zweiten Platz, während Franz Josef Obexer aus Brixen mit seinem Portwein Zweigelt den dritten Platz belegte.

Abschließend bedankte sich SBJ-Landesleiterin Viktoria Kössler bei den zahlreichen Partnern und Unterstützern der Veranstaltung: „Ein besonderer Dank gilt unseren starken Partnern, ohne deren Unterstützung diese Veranstaltung nicht möglich wäre. Ein großes Dankeschön an die Betriebe und Fachleute aus der Obst- und Weinbautechnik – darunter Bertol Reinhold, Provintec, die Fassbinderei Mittelberger, WM Technics, die Winestore GmbH, die Rebschule Peter Gutmann sowie die Kellerei Tramin.“