Gipfeltreffen zu Gaza-Abkommen in Ägypten – Trump dabei

Von: APA/dpa/Reuters

Im ägyptischen Badeort Sharm el-Sheikh findet am Montag ein internationales Gipfeltreffen zum Gazakrieg statt. Zum Gipfel, an dessen Beginn eine “Friedenszeremonie” nach der Freilassung der überlebenden 20 israelischen Geiseln aus dem Gazastreifen und rund 2.000 palästinensischen Flüchtlingen stand, kamen 31 Staats- und Regierungschefs. US-Präsident Donald Trump landete am Nachmittag in Ägypten, nachdem er sich zuvor in Jerusalem mit Geiselfamilien getroffen hatte.

Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi bat Trump bei einem Treffen im Vorfeld des Gipfels in Sharm el-Sheikh um Unterstützung bei der Stärkung der Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas. Diese Waffenruhe müsse nun gefestigt und die Lieferung von mehr Hilfsgütern ermöglicht werden, sagte al-Sisi und meinte direkt an Trump gerichtet: “Sie sind der Einzige, der in der Lage ist, Frieden in dieser Region zu erreichen.”

Konferenz für Wiederaufbau des Gazastreifens in Kairo geplant

Zudem bat al-Sisi Trump um Unterstützung bei einer geplanten Konferenz für den Wiederaufbau des weitgehend zerstörten Gazastreifens. Ägypten will die Konferenz gemeinsam mit Deutschland ausrichten. Dem ägyptischen Präsidentenamt zufolge soll sie im November in Kairo stattfinden. Ein genauer Termin steht aber bisher nicht fest.

Al-Sisi und Trump sind die gemeinsamen Gastgeber des “Gipfels für den Frieden” in Sharm el-Sheikh. Zum Auftakt des Gipfels empfing al-Sisi auch den Emir von Katar, Tamim bin Hamad Al Thani, den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. In dem Ort auf der Sinaihalbinsel trafen auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, der britische Premier Keir Starmer und Palästinenserpräsident Mahmud Abbas ein. Auch die Teilnahme von UNO-Generalsekretär António Guterres wurde erwartet.

Nach ägyptischer Darstellung soll das Treffen das Ende des Gazakrieges markieren. Es ist aber unklar, ob dabei neue Beschlüsse gefasst werden. In dem Konflikt sind immer noch entscheidende Fragen ungelöst.

Trump: Zweite Phase der Gaza-Verhandlungen hat begonnen

Trump sagte in Sharm el-Sheikh, dass bereits Verhandlungen zu weiteren Punkten seines Plans für ein Ende des Gazakrieges laufen würden. Auf eine Frage von Journalisten, wann die zweite Phase der Verhandlungen beginne, sagte der Republikaner bei seinem Besuch in Ägypten: “Sie hat begonnen.”

Erste Priorität in den Verhandlungen hatte zunächst die Freilassung der Geiseln, begleitet von einer Waffenruhe, gehabt. Als längerfristige Ziele sind in dem von Trump vorgelegten Plan die Entwaffnung von Terrorgruppen im Gazastreifen und die Bildung einer technokratischen Führung im Gazastreifen ohne Hamas-Mitglieder vorgesehen.

Netanyahu Druck der Türkei nicht dabei

Obwohl es zunächst eine Ankündigung Ägyptens gegeben hatte, der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu werde ebenfalls an dem Gipfel teilnehmen, stellte das Büro des israelischen Premiers am Montag klar, dass dieser nicht nach Sharm el-Sheikh reisen würde. Als Begründung wurde angegeben, der Gipfel finde zu kurz vor dem Beginn des jüdischen Feiertags Simchat Torah statt, der am Montagabend beginnt. Aus Diplomatenkreisen hieß es hingegen, dass Netanyahu auf Bestreben der Türkei und des Irak nicht nach Ägypten gereist sei.

Netanyahu bleibe dem Treffen aufgrund einer Initiative Erdogans und wegen der diplomatischen Bemühungen Ankaras und anderer Länder fern, erfuhr AFP aus türkischen Diplomatenkreisen. Ein Berater des irakischen Regierungschefs Shia al-Sudani wiederum sagte, die irakische Delegation habe mit einem Boykott des Gipfels gedroht, falls Netanyahu daran teilnehmen sollte.