Glasfaserinternet für Albeins

Albeins – Nach dem Abschluss der Fernwärme-Netzerweiterung in Albeins und in der Industriezone von Brixen konnte die Stadtwerke Brixen AG in diesen Tagen auch die Arbeiten für das Glasfasernetz in Albeins beenden. Somit kann nun auch die Bevölkerung von Albeins auf das schnelle und zuverlässige Glasfaserinternet zugreifen.

„Unser Ziel ist es“, sagt Geschäftsführer Karl Michaeler, „den Breitbanddienst für jeden Haushalt und Betrieb mit Fernwärmeanschluss zugänglich zu machen, unabhängig ob sich dieser in der Stadt oder in einer Fraktion befindet.“

Bislang waren das Stadtgebiet, St. Andrä, Tschötsch, Pairdorf und Pinzagen mit Citynet verbunden. Nun folgen weitere 110 Häuser aus Albeins, die ihren Anschluss an das Fernwärme- bzw. Glasfasernetz beantragt haben. Auch Elvas ist übrigens an das Glasfasernetz angeschlossen; hier finanzierte die landeseigene Firma InfraNet, an der die Stadtwerke Brixen AG beteiligt ist, das Projekt.