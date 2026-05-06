“Glaubwürdigkeit ade”

Von: luk

Bozen – Zum 3. Mai sind die natürlichen Ressourcen, die uns für das gesamte Jahr zur Verfügung stehen, aufgebraucht. Darauf macht der Landeshauptmann aufmerksam und empfiehlt Maßnahmen wie Wasser sparen, Wege zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurückzulegen und vieles mehr. “Diese Vorschläge stehen aber oftmals in Widerspruch zu dem, was von der Politik entschieden wurde”, betont der Landtagsabgeordnete der Süd-Tiroler Freiheit, Bernhard Zimmerhofer.

“Wo bleiben die Umweltschutzmaßnahmen, wenn der sogenannte ‘Bettenstopp’ aufgeweicht wird oder wenn neue Luxushotels im Grünen entstehen dürfen, obwohl jeder weiß, dass die Ressourcen bei Wasser, Energie, Verkehr und Personal begrenzt sind? Wie viel mehr wird in Straßenbau investiert als in den Ausbau der Bahn? Und warum stellt man sich nicht konsequenter hinter die berechtigten Forderungen, Sorgen und Nöte der Anrainer entlang der Brennerautobahn? Die Glaubwürdigkeit der Politik verliert so noch weiter an Boden und entfernt sich immer weiter von den eigentlichen Bedürfnissen und Interessen der Bevölkerung“, so Zimmerhofer abschließend.