Aktuelle Seite: Home > Politik > “Glaubwürdigkeit ade”
Kritik von Zimmerhofer

“Glaubwürdigkeit ade”

Mittwoch, 06. Mai 2026 | 09:19 Uhr
2026-05-06-Bernhard-Zimmerhofer-Umweltpolitik
STF
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – Zum 3. Mai sind die natürlichen Ressourcen, die uns für das gesamte Jahr zur Verfügung stehen, aufgebraucht. Darauf macht der Landeshauptmann aufmerksam und empfiehlt Maßnahmen wie Wasser sparen, Wege zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurückzulegen und vieles mehr. “Diese Vorschläge stehen aber oftmals in Widerspruch zu dem, was von der Politik entschieden wurde”, betont der Landtagsabgeordnete der Süd-Tiroler Freiheit, Bernhard Zimmerhofer.

“Wo bleiben die Umweltschutzmaßnahmen, wenn der sogenannte ‘Bettenstopp’ aufgeweicht wird oder wenn neue Luxushotels im Grünen entstehen dürfen, obwohl jeder weiß, dass die Ressourcen bei Wasser, Energie, Verkehr und Personal begrenzt sind? Wie viel mehr wird in Straßenbau investiert als in den Ausbau der Bahn? Und warum stellt man sich nicht konsequenter hinter die berechtigten Forderungen, Sorgen und Nöte der Anrainer entlang der Brennerautobahn? Die Glaubwürdigkeit der Politik verliert so noch weiter an Boden und entfernt sich immer weiter von den eigentlichen Bedürfnissen und Interessen der Bevölkerung“, so Zimmerhofer abschließend.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Hubschrauberlandung auf Wiese sorgt für Kritik und neue Debatte
Kommentare
65
Hubschrauberlandung auf Wiese sorgt für Kritik und neue Debatte
Benzin ist in Südtirol am teuersten
Kommentare
62
Benzin ist in Südtirol am teuersten
Brenner-Blockade sorgt für Streit – was meint ihr dazu?
Kommentare
43
Brenner-Blockade sorgt für Streit – was meint ihr dazu?
Steckt Wal “Timmy” erneut in der Klemme?
Kommentare
40
Steckt Wal “Timmy” erneut in der Klemme?
MeBo: Sperre bei Bozen Süd sorgt für Chaos
Kommentare
40
MeBo: Sperre bei Bozen Süd sorgt für Chaos
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 