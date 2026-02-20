Aktuelle Seite: Home > Politik > Gouverneur: Ein Toter bei Ukraine-Angriff auf Sewastopol
Schäden an ukrainischer Öl- und Gasinfrastruktur

Gouverneur: Ein Toter bei Ukraine-Angriff auf Sewastopol

Freitag, 20. Februar 2026 | 10:56 Uhr
Russland wurde wegen des Ukraine-Krieges mit Sanktionen belegt
APA/APA/dpa/Patrick Pleul
Schriftgröße

Von: APA/AFP/Reuters

Bei einem ukrainischen Angriff auf die Stadt Sewastopol auf der von Russland annektierten Krim ist nach offiziellen Angaben mindestens ein Mensch getötet worden. Der von Moskau eingesetzte Gouverneur von Sewastopol, Michail Raswoschajew, erklärte am Freitag im Onlinedienst Telegram, die Luftabwehr und die russische Schwarzmeerflotte hätten bei der Abwehr des ukrainischen Angriffs 16 Drohnen abgeschossen. Sewastopol wird von der Ukraine immer wieder ins Visier genommen.

In der Hafenstadt auf der annektierten Halbinsel befindet sich das Hauptquartier der russischen Schwarzmeerflotte.

Schäden an ukrainischer Öl- und Gasinfrastruktur

Russische Drohnen haben die Öl- und Gasinfrastruktur der Ukraine in der zentral gelegenen Region Poltawa getroffen und dabei Schäden und einen Brand verursacht. Das teilt das staatliche Energieunternehmen Naftogaz mit. “Dies ist ein weiterer gezielter Angriff auf unsere Öl- und Gasinfrastruktur. Seit Jahresbeginn hat der Feind die Anlagen der Naftogaz-Gruppe mehr als 20 Mal angegriffen”, schreibt Firmenchef Sergij Korezkyi auf Facebook.

Unterdessen wurde nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA das von Russland besetzte Atomkraftwerk Saporischschja im Südosten der Ukraine nur noch über eine letzte verbliebene externe Stromleitung versorgt.

Eine Reserveleitung sei vor mehr als einer Woche ausgefallen. Der Ausfall der Leitung Ferrosplavna-1 am 10. Februar sei “Berichten zufolge infolge militärischer Aktivitäten” geschehen, teilte IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi in einer Erklärung mit.

Das von russischen Truppen in den ersten Wochen der Invasion eingenommene Kraftwerk ist das größte Europas. Es erzeugt selbst keinen Strom, benötigt diesen jedoch zur Kühlung des Kernmaterials, um eine Kernschmelze zu verhindern.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Düstere Analyse: Südtirols Jugend blutet aus
Kommentare
76
Düstere Analyse: Südtirols Jugend blutet aus
299 Führerscheine weg: Merans Handy-Sünder lernen es nicht
Kommentare
50
299 Führerscheine weg: Merans Handy-Sünder lernen es nicht
Unfassbar: Mann streitet um Parkplatz mit dem Schlagstock
Kommentare
41
Unfassbar: Mann streitet um Parkplatz mit dem Schlagstock
“Er prahlte damit, auf Frauen geschossen zu haben”
Kommentare
29
“Er prahlte damit, auf Frauen geschossen zu haben”
Meterhohe Schneemauern nach extremen Schneefällen in den Alpen
Kommentare
22
Meterhohe Schneemauern nach extremen Schneefällen in den Alpen
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 