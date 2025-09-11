Aktuelle Seite: Home > Politik > Gouverneur: Schuss auf US-Podcaster “politisches Attentat”
Rechtskonservativer Trump-Aktivist Kirk starb nach Schussattentat

Gouverneur: Schuss auf US-Podcaster "politisches Attentat"

Donnerstag, 11. September 2025 | 01:27 Uhr
Rechtskonservativer Trump-Aktivist Kirk starb nach Schussattentat
APA/APA/AFP/PATRICK T. FALLON
Von: APA/dpa/AFP

Der rechtskonservative US-Podcaster und Aktivist Charlie Kirk ist laut US-Präsident Donald Trump nach einem Schusswaffenvorfall an einer Universität im US-Staat Utah gestorben. Das schrieb der Republikaner auf seiner Plattform Truth Social. Der republikanische Gouverneur von Utah, Spencer Cox, sprach am Mittwochabend (Ortszeit) von einem “politischen Attentat”. FBI-Chef Kash Patel hatte kurz zuvor auf X mitgeteilt, dass eine tatverdächtige Person gefasst worden sei.

Trump schrieb, Kirk sei großartig und legendär gewesen. “Niemand verstand die Jugend in den Vereinigten Staaten von Amerika besser oder hatte ein besseres Gespür für sie als Charlie.” Er sei von “ALLEN” geliebt und bewundert worden, auch von ihm selbst, ergänzte Trump. “Charlie, wir lieben Dich!”

Millionenpublikum in den sozialen Medien

Kirk war ein bekannter Vertreter der rechtskonservativen Bewegung in den USA und galt als Trump-Verbündeter. Er gründete die Jugendaktivistenorganisation Turning Point USA, die sich an Studierende richtet. In den sozialen Medien hatte er ein Millionenpublikum. Er war zudem ein bekannter Podcaster.

Trump ordnete nach der Tötung des Aktivisten eine mehrtägige Trauerbeflaggung an. “Zu Ehren Charlie Kirks, eines wahrhaft großen amerikanischen Patrioten, ordne ich an, dass alle amerikanischen Flaggen in den Vereinigten Staaten bis Sonntagabend um 18 Uhr auf halbmast gesetzt werden”, erklärte der US-Präsident auf Truth Social.

Trumps Amtsvorgänger Joe Biden verurteilte die Tat ebenfalls. “In unserem Land gibt es keinen Platz für diese Art von Gewalt. Sie muss sofort aufhören”, schrieb Biden im Onlinedienst X. Er und seine Frau Jill würden für Kirks Familie und seine Liebsten beten, fügte er hinzu.

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

