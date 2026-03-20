Aktuelle Seite: Home > Politik > GPS, Alarmanlage, Wachdienst: Land gewährt Beiträge für Unternehmen
Antwort auf Sicherheitsprobleme

GPS, Alarmanlage, Wachdienst: Land gewährt Beiträge für Unternehmen

Freitag, 20. März 2026 | 16:03 Uhr
Durch Überwachungskameras hoffen die Ermittler auf Erkenntnisse
APA/APA/THEMENBILD/HERBERT NEUBAUER
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – Das Land unterstützt Unternehmen aus den Bereichen Handwerk, Industrie, Handel, Dienstleistungen und Tourismus auch weiterhin mit Beiträgen für die Installation von Überfall- und Einbruchsmeldeanlagen. Die Landesregierung hat sich in ihrer Sitzung vom 20. März auf Antrag von Landesrat Marco Galateo damit befasst. Erstmals gibt es auch für die Installation von GPS-Ortungssystemen und für die Beauftragung eines privaten Sicherheitsdienstes zur Erhöhung der Sicherheit und des Schutzes der Unternehmen einen Zuschuss.

“Durch die Verlängerung und Ergänzung dieser Beiträge erhalten Unternehmen eine konkrete Hilfestellung, um ihren Betrieb besser zu schützen”, sagt Wirtschaftslandesrat Galateo. Bereits im Vorjahr sei es zu einem signifikanten Anstieg der entsprechenden Ansuchen gekommen: Von 59 Anträgen im Jahr 2024 sei die Zahl im Jahr 2025 auf 386 Anträge angestiegen. “Dies ist ein klares Zeichen für die Notwendigkeit und den Nutzen dieser Maßnahme. Unternehmen auch in diesem Bereich zu unterstützen, ist eine wichtige Präventionsmaßnahme”, sagt der Landesrat.

Unternehmen können im Zeitraum 2026-2028 den Antrag für maximal drei operative und ordnungsgemäß eingetragene Betriebssitze in Südtirol einreichen. Förderfähig sind Vorhaben mit einem zulässigen Mindestbetrag von 1000 Euro und einem Höchstbetrag von 14.000 Euro pro Betriebssitz. Der Zuschuss kann bis zu maximal 50 Prozent der zulässigen Ausgabe betragen, maximal 7000 Euro.

Von der Maßnahme überzeugt ist auch Sicherheitslandesrätin Ulli Mair: “Diese Maßnahmen unterstreicht die Zielsetzung der Landesregierung, Unternehmer und ihre Angestellten mit den bestehenden Sicherheitsproblemen nicht alleine zu lassen. Wir wollen den Unternehmen auch in den nächsten Jahren wirksame Werkzeuge zur Prävention, zum Schutz und zur Vorbeugung gegen Kleinkriminalität und Gewalt an die Hand geben.” Die seit Einführung der Beiträge im November 2024 große Nachfrage bestätige die Notwendigkeit dieses Instruments: “Es ist gut und sinnvoll, dass die Maßnahme nicht nur verlängert, sondern auch um zusätzliche, praxistaugliche Sicherheitsangebote ergänzt und weiterentwickelt wurde”, sagt Mair.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Spritpreise sinken “um 25 Cent pro Liter für alle”
Kommentare
96
Spritpreise sinken “um 25 Cent pro Liter für alle”
Krebstod von Teenager: Mutter distanziert sich von Hamer-Methode
Kommentare
56
Krebstod von Teenager: Mutter distanziert sich von Hamer-Methode
Täter lässt Machete rotieren: Kassierer bleibt standhaft
Kommentare
48
Täter lässt Machete rotieren: Kassierer bleibt standhaft
Angriffe legen Katars LNG-Export auf Jahre lahm
Kommentare
30
Angriffe legen Katars LNG-Export auf Jahre lahm
EU-Gipfel: Orbáns Blockade verhindert Ukraine-Kredit weiter
Kommentare
20
EU-Gipfel: Orbáns Blockade verhindert Ukraine-Kredit weiter
Anzeigen
Ein spezielles Bier für eine besondere Zeit
Ein spezielles Bier für eine besondere Zeit
FORST Osterbier
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 