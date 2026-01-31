Aktuelle Seite: Home > Politik > Grenzübergang Rafah zwischen Ägypten und Gaza soll öffnen
Lastwagen vor dem Grenzübergang Rafah

Grenzübergang Rafah zwischen Ägypten und Gaza soll öffnen

Samstag, 31. Januar 2026 | 21:30 Uhr
Lastwagen vor dem Grenzübergang Rafah
APA/APA/AFP/-
Von: APA/dpa

Der seit fast einem Jahr geschlossene Grenzübergang Rafah zwischen Ägypten und dem Gazastreifen soll am Sonntag wieder begrenzt für den Personenverkehr öffnen. Damit könnten nach langer Wartezeit wieder Palästinenser über Rafah aus dem Kriegsgebiet aus- und unter bestimmten Bedingungen auch einreisen. Mit Öffnung des Grenzübergangs Rafah ist die erste Phase des Nahost-Friedensplans von US-Präsident Donald Trump abgeschlossen.

Israels zuständige Cogat-Behörde sowie die Armee hatten den Schritt am Freitag angekündigt. Hilfslieferungen sollen aber unverändert über andere Grenzübergänge nach Gaza kommen. Wie viele Menschen künftig jeden Tag in das Gebiet einreisen beziehungsweise es verlassen können, ist unklar. Rund 20.000 kranke Palästinenser warten nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde im Gazastreifen derzeit auf eine Ausreise zur Behandlung nach Ägypten.

