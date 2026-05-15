Großdemo gegen ESC-Teilnahme Israels in Wien

Von: apa

Gegen die Teilnahme Israels am Eurovision Song Contest ist am Tag des Finales am Samstag eine Großdemonstration unter dem Motto “Keine Bühne für den Völkermord” in Wien angekündigt. Ein für 3.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer angemeldeter Protestzug wird demnach ab 14.00 Uhr vom Christian-Broda-Platz beim Westbahnhof über die Schmelzbrücke hinter die Stadthalle ziehen. Das Ende ist um 17.00 Uhr mit einer Kundgebung geplant.

“Mit internationalen Großveranstaltungen wie dem Eurovision Song Contest wird Israel eine Propaganda-Bühne geboten – so, als gäbe es keinen Genozid, keine Apartheid und keine Besatzung in Palästina”, hieß es seitens der Organisatoren. Man wolle “der Propagandashow eine Massendemonstration entgegenstellen”.

Protest gibt es aber auch gegen “den grassierenden antizionistischen Boykott-Wahnsinn”. Bei einer Kundgebung und einem Infostand von 14.00 bis 21.00 Uhr am Urban-Loritz-Platz wollen das Bündnis gegen Antisemitismus und Artists Against Antisemitism Wien ein “Zeichen für Gastfreundschaft und Solidarität” setzen.