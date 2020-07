Große Herzlichkeit

SVP-Senatoren treffen Österreichs Außenminister und Botschafter in Rom

Rom – Die SVP-Senatoren Julia Unterberger und Dieter Steger haben heute in Rom Österreichs Außenminister Alexander Schallenberger sowie den neuen österreichischen Botschafter in Rom, Jan Kickert, getroffen.

„Heute Mittag habe ich mich, gemeinsam mit meinem Kollegen Dieter Steger, mit dem neuen österreichischen Botschafter in Rom Jan Kickert und dem österreichischen Außenminister Alexander Schallenberg getroffen. Dieser hält sich derzeit im Rahmen eines offiziellen Besuches in Italien auf. Dabei hat sich die Gelegenheit geboten, die Bedeutung der engen Freundschaft sowie den Geist der Zusammenarbeit zwischen Italien und Österreich zum Schutz und zur Aufwertung sprachlicher Minderheiten zu bekräftigen. Gleichzeitig wurde eine ganze Reihe von Fragen im Zusammenhang mit der Überwindung des Corona-Notstandes angesprochen. Betont wurde die Bedeutung der Wiedereröffnung der Brennergrenze, die es ermöglicht hat, die Beziehungen und den Austausch mit Tirol und Österreich wiederherzustellen”, so Unterberger.

„Das Treffen war von großer Herzlichkeit geprägt, welche die Nähe und Aufmerksamkeit Österreichs für unser Land und den Schutz unserer Autonomie aufs Neue unterstreicht”, so SVP-Senatorin Julia Unterberger, Vorsitzende der Autonomiegruppe im Senat.