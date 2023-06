Grüne: Belastung im Unterland „am Limit“

Bozen – Sommer bedeutet Ferienzeit, damit einhergehen auch vermehrte Verkehrsüberlastung, Umweltverschmutzung und Lärmbelastung im ganzen Land. Das erklärt zumindest die Grüne Fraktion im Landtag. Sie hat in den letzten Wochen der Landesregierung eine Reihe Fragen zu einigen einschneidenden Projekten und Situationen im Unterland gestellt – ein „Landesteil, der schon längst am Limit ist“, wie die Grünen erklären.

Mehr als ein Drittel der Einwohnerinnen und Einwohner Südtirols leben im “Süden” des Landes „Hier befinden sich auch die einschneidendsten Infrastrukturen: Autobahn, Müllverbrennungsanlage, Flughafen, Mülldeponie, Kläranlage, Fahrsicherheitszentrum. Diese Einrichtungen verlangen unsere Aufmerksamkeit und unsere Wachsamkeit, denn die Lebensqualität aller Menschen, die hier leben, hängt wesentlich damit zusammen“, so die Grünen.

Die Antworten, die sie von der Landesregierung erhalten haben, finden die Grünen nicht gerade aufmunternd.

Auf der Deponie Frizzi-Au kommen etwa jährlich 25.000 Tonnen Sperrmüll an, der in der Deponie zerkleinert und dann zur Verbrennungsanlage transportiert wird. „Dies führt zu erheblichem Schwerverkehr: die Lastwagen, die den Sperrmüll anliefern, die leeren Lastwagen, die die Deponie verlassen, und schließlich die Abholung des zerkleinerten Abfalls, die rund einmal pro Woche durch das Eco-center erfolgt“, so die Grünen.

Seit der Übergabe des Flughafens an die privaten Betreiber wurden außerdem die Start- und Landebahn verlängert und die Zahl der Linienflüge hat sich erhöht. „Für die Bewohnerinnen und Bewohner des Unterlands, die diese Infrastruktur nie wollten – wie der Rest des Landes, der sich bei der Volksabstimmung vor sieben Jahren klar dagegen ausgesprochen hat -, ist das sicher keine gute Nachricht, und nicht in ihrem Sinne. Nun wird Gostner einen weiteren Hektar Land versiegeln, um den Flugzeug-Parkbereich zu verdoppeln. Die Zahl der kleinen und mittleren Flugzeuge wird erhöht. Wie lange noch wollen wir den Unterlandlerinnen und Unterlandlern die Belastungen zumuten, verursacht durch einen Flughafen, den sie in dieser Größe nie gewollt haben?“, fragen die Grünen.

Zudem finden nächtliche Übungsflüge von Militärhubschraubern laut den Grünen ohne jede Einschränkung statt und verursachen eine „unerträgliche Lärmbelästigung für die Bevölkerung“. Den Lärm, der auch zu später Stunde im Unterland dröhnt, nehme der Landesrat, wie wir aus seiner Antwort entnehmen, zur Kenntnis. „Alle Anfragen und Anregungen, die in den letzten Jahren zu diesem Thema eingegangen sind, haben offenbar noch nichts bewirkt“, so die Grünen.

Das Unterland sei an der Grenze seiner Belastbarkeit angelangt. „Hören wir auf, in lärmende und umweltschädliche Projekte zu investieren und fangen wir ernsthaft an, die Gesundheit der Menschen, die dort leben, zu schützen!“, appellieren die Grünen abschließend.