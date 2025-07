Grüne bringen Antrag für Jugendhaushalt in Bozen ein

Von: mk

Bozen – Die Grünen haben einen Beschlussantrag eingereicht: Bozen soll sich als Pilotgemeinde für das von der Provinz finanzierte Projekt „Jugendhaushalt“ bewerben – mit klarer politischer Unterstützung, gesicherter Finanzierung von 50.000 Euro und aktiver Einbindung der Stadtviertel.

Das Projekt Jugendhaushalt, begleitet vom Forum Prävention, gibt Jugendlichen zwischen 14 und 25 Jahren erstmals die Möglichkeit, über ein eigenes öffentliches Budget mitzubestimmen, Ideen einzubringen und Projekte umzusetzen. „So wird Demokratie greifbar – und Teilhabe zur gelebten Erfahrung“, sind die Bozner Grünen überzeugt.

„Jugend muss endlich Gehör bekommen. Wer merkt, dass seine Ideen zählen, wächst – in Selbstvertrauen, Zugehörigkeit und Verantwortung. Beteiligung stärkt nicht nur die Demokratie und somit unsere Gesellschaft, sondern auch die mentale Gesundheit“, sagt Katherina Longariva, Stadtviertelrätin der Grünen in Gries-Quirein und Beteiligungsexpertin.

Gerade in einer Stadt wie Bozen sei es essentiell die Stadtviertelräte mit einzubinden. Sie stünden in direktem Kontakt mit den Lebensrealitäten junger Menschen und bieten den idealen Rahmen für Beteiligung, Mitsprache und konkrete Umsetzung vor Ort.

„Damit der Jugendhaushalt wirksam wird, braucht es eine ausreichende finanzielle Ausstattung und eine dezentrale Umsetzung in allen Bozner Stadtvierteln. Nur so entstehen echte Gestaltungsmöglichkeiten für junge Menschen, dort wo sie leben und sich einbringen wollen”, meint Silvia Di Panfilo, Stadtviertlrätin der Grünen im Zentrum-Bozner Boden-Rentsch.

Ein Jugendhaushalt sei eine wirksame Antwort auf Politikverdrossenheit, Vandalismus und soziale Isolation. Wer mitgestalten darf, beschädige nicht. Wer gehört wird, bleibe engagiert.

„Jetzt ist der Moment, junge Stimmen ernst zu nehmen und Gestaltungsspielräume zu schaffen. Die Stadt muss in die Jugend und in Beteiligung investieren – und damit in die Zukunft Bozens“, so die vier Grünen.