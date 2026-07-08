Grüne fordern “vollständigen” Notruf 112

Von: mk

Bozen – Es gibt Telefonnummern, die jede und jeder kennen sollte: jene von Familie und Freunden – und die 112 für Notfälle. Über diese einheitliche Notrufnummer sind alle Blaulichtorganisationen erreichbar. Ob Brand, Verkehrsunfall oder ein anderer Notfall – die Landesnotrufzentrale alarmiert die zuständigen Einsatzkräfte und schickt sie an den richtigen Ort. Einfach und effizient. Allerdings mit einer Einschränkung: Die Ortspolizei ist derzeit nicht an die Landesnotrufzentrale angebunden. Die Grünen im Süditroler Landtag wollen das ändern.

Bürgerinnen und Bürger müssen derzeit die Telefonnummer der Ortspolizei jener Gemeinde kennen oder erst ausfindig machen, in der sie sich gerade befinden – “unter Umständen in einer akuten Notsituation”, befürchten die Grünen. Grund dafür seien die derzeitigen organisatorischen Strukturen.

“Mit dem neuen Landesgesetz zur Ortspolizei haben wir jetzt die Möglichkeit, diese Situation zu verbessern und die Ortspolizei aufzuwerten”, erklärt die Landtagsabgeordnete der Grünen, Madeleine Rohrer, Erstunterzeichnerin des Antrags. “Unser Vorschlag ist denkbar einfach: Die Ortspolizeidienste sollen in die Landesnotrufzentrale integriert werden. Wer die 112 wählt, soll künftig auch die Ortspolizei erreichen können.”

“Gerade in Notfällen müssen Menschen rasch und ohne Umwege Hilfe anfordern können. Es darf keine komplizierten Zuständigkeiten oder Weiterleitungen geben. Unser Ziel ist, dass der einheitliche Notruf seinem Namen tatsächlich gerecht wird – auch für die Ortspolizei”, betonen die Grünen Landtagsabgeordneten Madeleine Rohrer, Brigitte Foppa und Zeno Oberkofler.