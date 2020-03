Grüne Frauen zum 8. März: Jeder Tag ist Frauentag

Bozen – “Am 8. März vor genau 10 Jahren wurde das Gesetz zur Gleichstellung verabschiedet. Viel hat sich getan aber immer noch unterbrechen Frauen oft ihre Berufslaufbahn, um Familie und Arbeit vereinbaren zu können und steigen dabei auch vielfach für einen längeren Zeitraum aus dem Arbeitsmarkt aus. Als Konsequenz verdienen sie weniger und beziehen im Alter ein Drittel weniger Rente als Männer”, so die Grünen Frauen Ulrike Spitaler, Silvia Rier, und Brigitte Foppa.

“Die Tendenz, dass Frauen mit Kindern ihren Arbeitsplatz kündigen, besteht weiterhin. Ebenso wie die Tendenz, dass laut ASTAT-Bericht vom 8. März 2016 die Rollenverteilung im Haushalt immer noch “von traditionellen Mustern geprägt” ist. Gerne würden wir auf ermutigendere Ergebnisse hoffen. Diese Ergebnisse werden erst zu haben sein, wenn sich Rollenbilder ändern, wenn klar wird, dass es kein Chromosom und kein Gen gibt, das zu „Putzarbeiten“ oder „Sitzen in Kommissionen“ befähigt. Die Debatte, die in dieser Woche im Landtag anlässlich der beiden Anträge der Grünen-Verdi-Verc geführt wurde (“Der kleine Unterschied im Haushalt“ und „Geteilte Verantwortung ist halbe Armut“), war hitzig und nicht ohne einen Hauch von Abschätzigkeit gegenüber einem Thema, das einige Abgeordnete offensichtlich als banal betrachteten”, so die Grünen Frauen.

“Immerhin genehmigte der Landtag schließlich die Absichtserklärungen der Ermutigung von Männern und Frauen, gemeinsam die Verantwortung für Haushalt und Familie zu übernehmen. Weil noch gemeinsam viel zu tun bleibt, unterstützen die Grünen Frauen die Initiative der Gleichstellungsrätin Michela Morandini zum Frauenwelttag am 8. März. Eine ganze Woche werden auf deren Facebookseite unter dem Hashtag #rolemodelsatwork Frauen in oder aus Südtirol vorgestellt, die durch ihre Arbeit Vorbildcharakter haben. Neben vielen wichtigen Aktionen von Aktivistinnen gibt es auch eine Kampagne des Landesbeirates für Chancengleichheit: “Nach den Sternen greifen…ist das fair?”: Auch diese Aktion unterstützen wir aus voller Überzeugung”, abschließend Ulrike Spitaler, Silvia Rier und Brigitte Foppa für die Grünen Frauen.

.