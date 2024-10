Grüne in Meran: Bahnhofspark muss belebter und sicherer werden

Von: mk

Meran – Im März 2024 hatten die Meraner Grünen in einem Beschlussantrag gefordert, den Bahnhofspark in Zusammenarbeit mit Vereinen zu beleben und sicherer zu machen. Der Antrag wurde von SVP und Civiche abgelehnt. Gestern gab es im Park erneut einen gewaltsamen Zwischenfall. Den Grünen zufolge besteht Handlungsbedarf.

„Wir machen seit Monaten darauf aufmerksam, dass der Park mit positiven Aktionen belebt werden muss. Inzwischen hat das Meran Vegan Festival gezeigt, wie das geht. Kleinere Märkte, Workshops und Veranstaltungen könnten dafür sorgen, dass der Park belebter und somit sicherer wird. Es muss nicht immer eine große Veranstaltung sein. Der Park könnte regelmäßig von Vereinen der Stadt mit unterschiedlichen kleinen Initiativen belebt werden. Davon profitieren die Vereine, die Bevölkerung und die Sicherheit vor Ort steigt“, sagt Fraktionssprecherin Julia Dalsant.

„Temporäre Militärpräsenz in der Innenstadt reicht nicht aus, um die Stadtviertel Merans sicherer zu machen. Wir müssen diese kleinen Brennpunkte in der Stadt genau unter die Lupe nehmen und wieder so gestalten, dass sie attraktiv für die ganze Bevölkerung werden. Der Bahnhofspark hat hier großes Potential. Dieses Problem hätte in den vergangenen Monaten gemeinsam angegangen werden können. Die Regierungsparteien wählen jedoch ein weiteres Mal ihre bewährte Politik: gute Vorschläge aus der Opposition werden abgelehnt, anstatt zusammen Lösungen zu suchen“, sagt der ehemalige Vizebürgermeister Andrea Rossi.