Grüne in Meran: Handbremse beim Klimaschutz lösen

Meran – Auf Initiative der Grünen spricht am Mittwoch der weltweit bekannte Klimaforscher Georg Kaser im Meraner Gemeinderat. Die Grünen erhoffen sich, dass der Vortrag mehr Engagement von SVP, Civica und Alleanza im Klimaschutz bewirkt.

„Der Gemeinde Meran fehlt das Geld bzw. die Bekämpfung der Erderwärmung zählt nicht zu den politischen Prioritäten der Regierung Dal Medico. Anders lässt sich nicht erklären, dass die Gemeinderäte von SVP, Civica und Alleanza die Einrichtung eines Umweltbeirats abgelehnt hatten, wie er von der Satzung der Gemeinde vorgesehen ist. Die für Umwelt zuständige Vize-Bürgermeisterin begründete dies mit den fehlenden Ressourcen. Dabei würde gerade die stärkere Beteiligung und Einbeziehung von Umweltgruppen vor Ort die ehrgeizigen und notwendigen Ziele der Klimaneutralität Südtirols bis 2040 unterstützen“, so Johannes Ortner. Die Grünen hatten vorgeschlagen, dem Gemeinderat innerhalb von sechs Monaten die Aufgaben und Funktionsweisen der Umweltbeiräte vorzustellen, die bereits in anderen Gemeinden aktiv sind und einen Zeitplan für die Einrichtung in Meran vorschlagen. Zudem sollten zur entsprechenden Sitzung des Gemeinderats auch die in Meran tätigen Umweltgruppen (AmUm, Heimatpflege, Plastic Free, Alpenverein, CAI, FAI usw.) eingeladen werden.

Knapp bemessen sei auch die ausgeschriebene Stelle als Energy Manager der Gemeinde Meran. „SVP, Civica und Alleanza stellen die Gelder für ausschließlich 660 Stunden jeweils für die Jahre 2023, 2024 und 2025 zur Verfügung. Das entspricht nicht einmal einer Halbtagsstelle. Dabei machen die steigenden Energiepreise und die neuen Vorgaben der Landesregierung und der Europäischen Union zum Klimaschutz ein noch stärkeres Engagement der Gemeinde notwendig. Zudem sollte die Gemeinde Meran beherzter Fördergelder beantragen, um insbesondere die energetische Sanierung der gemeindeeigenen Gebäude voranzubringen“, so Claudia Bellasi. „Die Installation von Photovoltaikanlagen ist notwendig, um grünen Strom zu produzieren. Allein aber die Sanierung der Gebäude bringt wesentliche Einsparungen.“

Die Grünen fordern die Stadtregierung auf, ihre politischen Prioritäten an die Erfordernisse der Zeit anzupassen und bei der nächsten Haushaltsänderung deutlich mehr Ressourcen für den Klimaschutz zur Verfügung zu stellen.