Grüne: Ortstaxe für Entwicklung der Gemeinde nutzen

Bozen – Die Grünen begrüßen die Stellungnahme der Bürgermeister von Corvara und Wolkenstein, die die Unterstützung der Gemeinden durch einen Teil der Ortstaxe empfehlen.

„Der Tourismus hat die Pflicht für die lokale Lebensqualität Verantwortung aufzubringen, und das geht weit über die übliche Instandhaltung des Wegenetzes und der lokalen Eventgestaltung, hinaus“, sagt Elide Mussner, Co-Vorsitzende der Grünen und Tourismusreferentin der Gemeinde Abtei.

In diesem Sinne hat die Gemeinde Abtei mit Beschluss Nr. 41 vom 28.11.2023, schon einen konkreten Schritt gemacht und 50 Prozent der Erhöhung der Ortstaxe für das Projekt eines öffentlichen Schwimmbades zu Gunsten der lokalen Bevölkerung und der Touristen Zweck gebunden. Diese Möglichkeit ist in den Bestimmungen des Art. 8, Absatz 2 des D.LH Nr. 4/2013, in der Fassung laut Art. 3, Absatz 2 des D.LH. Nr. 30 vom 31.08.2023, vorgesehen.

„Wir fordern die Landesregierung auf, diesbezüglich nun endlich klare Durchführungsbestimmungen zu verfassen und somit den Gemeinden den Schritt einer Unterstützung durch die Ortstaxe zu erleichtern. Für eine gute und ausgewogene Tourismusgesinnung in Südtirol, für das Gemeinwohl“, so die Grünen abschließend.