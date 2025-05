Grüne zufrieden: “Präsenz im Land verstärkt”

Von: mk

Bozen – Die Gemeinderatswahlen vom 4. Mai 2025 stellen eine wichtige Entwicklung für die Grünen dar. Sie konnten ihre Vertretung auf zehn Gemeinden ausweiten. „Ein Ergebnis, das die wachsende Aufmerksamkeit der Bevölkerung für ökosoziale Themen unterstreicht und den Willen für mehr Demokratie auf lokaler Ebene bestätigt“, so die Parteiführung.

In Bruneck haben die Grünen 17 Prozent der Stimmen erlangt und sind auf fünf Sitze im Gemeinderat angewachsen. In Bozen erreichten sie acht Prozent und damit vier Sitze. In Meran war der Wahlkampf besonders hart umkämpft, und sie schlossen mit 13 Prozent als dritte politische Kraft ab.

In Welsberg erreichten zwei neue Grüne Gemeinderäte 13 Prozent. Im Gadertal gewann die Liste “Deboriada” einen Sitz hinzu und erreichte 32 Prozent. In Gargazon zieht die neu gewählte Grüne Liste mit neun Prozent in den Gemeinderat ein und Verena Frei, Büroleiterin der Grünen, wird Gemeinderätin. „Ein wichtiges Signal für eine neue politische Stimme im Dorf“, so die Grünen.

In Montan und auf dem Ritten sind die Grünen ebenfalls in den Gemeinderäten vertreten. In St. Ulrich wurde Heidi Stuffer als neue Grüne Gemeinderätin der Bürgerliste „Per la Lista Unica“ gewählt. In Eppan habe die öko-soziale Liste „Pro Eppan“ ein hervorragendes Ergebnis erzielt, so die Grünen. Bürgermeisterkandidatin Greta Klotz erreicht 18 Prozent und die Liste zieht mit fünf Sitzen in den Gemeinderat ein.

In Vahrn kam der Bürgermeisterkandidat Julian Rossmann von der Grünen Bürgerliste Vahrn mit 14 Prozent auf den zweiten Platz. Auch in Neumarkt bleiben die Grünen mit Sadbhavana Pfaffstaller im Gemeinderat vertreten.

Die Themen Wohnungsnot, lokale Lebensqualität und Mobilität standen im Mittelpunkt des Wahlkampfes – ebenso wie die Notwendigkeit einer ausgewogenen und umweltbewussten Entwicklung.

„Lokale Entscheidungen sind die Basis für das Vertrauen in die Demokratie. Dieses Ergebnis zeigt, dass die Menschen gehört und in die Entscheidungen einbezogen werden wollen, die ihre Gemeinde und ihre zukünftige Entwicklung betreffen“, kommentiert Elide Mussner, Co-Sprecherin der Grünen.

„Unser Ziel ist es, eine Politik anzubieten, die zuhört, die transparent ist, die das Wohlergehen der Menschen und der Umwelt in den Mittelpunkt stellt und die konkret auf die Bedürfnisse in Bezug auf Wohnen, familiennahe Politik und ein würdiges Leben in unseren Gemeinden eingeht“, so Luca Bertolini, Co-Sprecher der Grünen.

Die Grünen fühlen sich durch diese Wahlen insgesamt bestätigt. Wähler innen und Wähler hätten Vertrauen in eine zukunftsorientierte und nachhaltige Grüne Politik. “Ein wichtiger Schritt zum Aufbau widerstandsfähigerer Gemeinden, die sich den Herausforderungen unserer Zeit stellen”, so die Grünen.