Grüner Co-Vorsitzender Felix von Wohlgemuth tritt bei Landtagswahlen an

Bozen – Der Grüne Co-Vorsitzender Felix von Wohlgemuth tritt bei den Landtagswahlen im Herbst an. “Unser 42-jährige Co-Vorsitzender Felix von Wohlgemuth ist in seiner Tätigkeit als auf Arbeitsrecht spezialisierter Rechtsanwalt täglich mit den Problemen der Menschen in Südtirol konfrontiert. Aber auch abseits der Arbeit erreichen ihn viele Hilferufe aus der Mitte der Gesellschaft; Menschen, welche einfach nicht mehr wissen, wie sie mit Lohn oder Rente bis ans Monatsende kommen sollen”, so die Grünen.

„Seit Jahren müssen wir mitansehen, wie in diesem Land der Anspruch nach sozialer Gerechtigkeit zu einer bloßen Floskel verkommen ist. Die galoppierende Inflation und der damit verbundene Kaufkraftverlust breiter Schichten haben dieses bestehende Problem weiter verschärft. Es ist höchste Zeit gegenzusteuern. Unsere Autonomie war nämlich immer mehr als eine reine verwaltungstechnische Maßnahme; sie war in erster Linie ein Versprechen an künftige Generationen, dass sie es einmal besser haben sollten als Eltern und Großeltern“, so von Wohlgemuth

Politisch neben seiner Arbeit als Gemeinderat in Eppan seit dem Jahr 2019 auch als Co-Vorsitzender der Verdi Grüne Vërc aktiv, sieht von Wohlgemuth die Landtagswahlen im Herbst dieses Jahres als richtungsweisend: „Wenn es jetzt nicht zu einem Umdenken kommt, wird es in fünf Jahren zu spät sein. Daher müssen wir unsere autonomen Kompetenzen jetzt ausnutzen, aber auch erweitern, um endlich die Menschen in diesem Land spürbar zu entlasten. Leistbarer Wohnraum und gerechte Entlohnung für Arbeitnehmer:innen, aber auch Schutz unserer kleinen und mittleren Familienbetriebe vor unlauterem Wettbewerb (Stichwort Lohndumping) sind nur einige der drängendsten Herausforderungen der nächsten Jahre.“

“Diesen Herausforderungen möchte Felix von Wohlgemuth sich gemeinsam mit seinem Team stellen und wir freuen uns, dass er seine Bereitschaft für eine Kandidatur bei den kommenden Landtagswahlen erklärt hat”, so die Grünen.