Hamas-Führer zu Gesprächen über Waffenruhe in Kairo erwartet

Von: APA/dpa/Reuters

Im Ringen um eine Waffenruhe im Gazastreifen wird Hamas-Führer Khalil al-Haya Palästinenserkreisen zufolge noch am Dienstag in Kairo erwartet. Dort soll über eine Wiederaufnahme der Verhandlungen beraten werden. Einem mit den Vorgängen vertrauten Vertreter der Palästinenser zufolge ist die Hamas bereit, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Unterdessen bereitet sich Israels Militär auf die Einnahme der Stadt Gaza vor.

Die Positionen der Konfliktparteien liegen jedoch bei Schlüsselfragen wie einem israelischen Rückzug aus dem Gazastreifen und einer Entwaffnung der Hamas weiter auseinander. Die letzte Runde der indirekten Gespräche über einen US-Vorschlag für eine 60-tägige Waffenruhe und die Freilassung israelischer Geiseln war Ende Juli in Katar ohne Ergebnis geblieben.

Der US-Geschäftsmann Bishara Bahbah, der in den vergangenen Monaten an Kontakten zwischen den USA und der Hamas beteiligt war, rief beide Kriegsparteien zur sofortigen Rückkehr an den Verhandlungstisch auf. Eine Ausweitung des Krieges werde nur die Zahl der Todesopfer im Gazastreifen erhöhen und das Leben der Geiseln in der Gewalt der Hamas gefährden, sagte Bahbah im Gespräch mit der “Jerusalem Post”.

Er gilt als Vertrauter von US-Präsident Donald Trump. “Israel befindet sich in einer Situation, in der es nicht sein will”, so Bahbah. “Die israelische Öffentlichkeit möchte nicht sehen, dass israelische Soldaten im Gazastreifen getötet werden. Und die Lage für die Palästinenser ist unhaltbar.”

Trump: Erinnert euch an den 7. Oktober

Israels neuer Kriegsplan sieht laut Ministerpräsident Benjamin Netanyahu neben der Einnahme der Stadt Gaza auch die Zerschlagung der Hamas in den zentralen Flüchtlingslagern des Gazastreifens vor. “Angesichts der Weigerung der Hamas, ihre Waffen niederzulegen, bleibt Israel keine andere Wahl, als den Job zu Ende zu bringen und die Niederlage der Hamas abzuschließen”, hatte Netanyahu am Sonntag ausländischen Journalisten gesagt. Dies sei “der beste Weg, den Krieg zu beenden – und der beste Weg, ihn rasch zu beenden”.

US-Präsident Trump sagte nach Angaben des US-Nachrichtenportals “Axios”, er glaube nicht, dass die Hamas “in der derzeitigen Situation die Geiseln freilassen wird”. In einem kurzen Telefoninterview mit “Axios” habe sich Trump zwar nicht dazu äußern wollen, ob er Israels geplante Ausweitung des Krieges unterstütze. Trump scheine jedoch Netanyahus Argumentation zuzustimmen, dass mehr militärischer Druck auf die Hamas erforderlich sei, schreibt “Axios”.

In Anspielung auf das Massaker der Hamas und anderer Terrorgruppen am 7. Oktober 2023 in Israel sagte Trump dem Portal: “Erinnert euch an den 7. Oktober, erinnert euch an den 7. Oktober”. Dabei waren etwa 1.200 Menschen getötet und mehr als 250 als Geiseln nach Gaza verschleppt worden. Es war der Auslöser des Krieges. Seither wurden laut der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde in Gaza mehr als 61.000 Menschen getötet. Die kaum überprüfbare Zahl unterscheidet nicht zwischen Zivilisten und Kämpfern.

Berichte: Netanyahu zu keinem Teilabkommen bereit

Netanyahu ist israelischen Medienberichten zufolge zu Verhandlungen über ein Abkommen nur bereit, wenn es die Freilassung aller im Gazastreifen noch verbliebenen Geiseln beinhaltet und den Krieg zu den israelischen Bedingungen beendet. Dazu gehört, dass die Hamas die Waffen niederlegt. Laut “Axios” arbeiten Katar und die USA an einem neuen Vorschlag für ein solches umfassendes Abkommen zur Freilassung der Geiseln und einer Beendigung des Krieges. Hierzu habe sich der US-Sondergesandte Steve Witkoff kürzlich mit Katars Regierungschef Mohammed bin Abdulrahman Al Thani getroffen.

Der US-Geschäftsmann Bahbah warnte jedoch im Gespräch mit dem israelischen Fernsehsender i24 News, dass Verhandlungen über ein umfassendes Abkommen Monate dauern könnten. Es sei unrealistisch, während der laufenden Kämpfe diesbezüglich mit Fortschritten zu rechnen, wurde Bahbah zitiert. Stattdessen plädiere er für eine 60-tägige Waffenruhe. “Dies würde Leben retten, die Geiseln vor weiterer Gefährdung bewahren und die Voraussetzungen für echten Fortschritt schaffen”, zitierte ihn der Sender. Ein Vorschlag für eine solche 60-tägige Waffenruhe lag bereits zuvor auf dem Tisch, doch indirekte Verhandlungen darüber gerieten zuletzt in die Sackgasse.

Israel wirft Hamas “Hungerkampagne” vor

Hilfsorganisationen zufolge droht im Gazastreifen eine Hungersnot. Israel wirft der Hamas in diesem Zusammenhang eine gezielte Kampagne vor, um internationalen Druck auf das Land zu generieren. Die Cogat-Behörde veröffentlichte in der Früh eine Untersuchung, wonach es “keine Anzeichen für ein weit verbreitetes Phänomen der Unterernährung” in der Bevölkerung im Gazastreifen gebe. Eine Analyse der veröffentlichten Todesfälle habe ergeben, dass die meisten der “angeblich an Unterernährung gestorbenen Personen” bereits Vorerkrankungen hatten, die zu einer Verschlechterung ihres Zustands führten und nichts mit ihrem Ernährungszustand zu tun gehabt hätten.

Zeitgleich mit den im Juli auf Hochtouren laufenden indirekten Verhandlungen für eine Waffenruhe sei bei den Daten der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde ein Anstieg der Zahl der gemeldeten Todesfälle aufgrund von Unterernährung verzeichnet worden, teilte die Behörde mit. Eine eingehende Überprüfung verschiedener Plattformen habe eine niedrigere Zahl ergeben. Dies lasse Zweifel an der Glaubwürdigkeit der Daten aufkommen, hieß es. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.

Gouverneur für Nachkriegs-Gaza im Gespräch

Unterdessen ist ein palästinensischer Geschäftsmann einem israelischen Zeitungsbericht zufolge als möglicher Gouverneur des Gazastreifens für die Zeit nach dem Krieg im Gespräch. Die Zeitung “Jediot Achronot” berichtete, eine entsprechende Initiative laufe seit Monaten hinter den Kulissen. Es handle sich um den palästinensischen Geschäftsmann Samir Hulileh.

Hulileh soll demnach unter Schirmherrschaft der Arabischen Liga agieren und sowohl für Israel als auch für die USA akzeptabel auf dem Posten sein. Ziel sei es, den Übergang zur “Zeit danach” in Gaza in Fragen der Verwaltung des Gebiets vorzubereiten.