Aktuelle Seite: Home > Politik > Hamas nutzte Emojis als Startsignal für Überfall auf Israel
Terroristen der Hamas überfielen Israel am 7. Oktober 2023

Hamas nutzte Emojis als Startsignal für Überfall auf Israel

Montag, 16. Februar 2026 | 17:42 Uhr
Terroristen der Hamas überfielen Israel am 7. Oktober 2023
APA/APA/AFP/BASHAR TALEB
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Die islamistische Terrororganisation Hamas hat ihren Kämpfern laut Medienberichten den Beginn des Überfalls auf Israel am 7. Oktober 2023 über Emojis signalisiert. Der israelische TV-Sender N12 berichtete dies unter Berufung auf die israelische Armee. Eine Militärsprecherin bestätigte die Berichte aber zunächst nicht offiziell. Die Emojis wurden auf Mobiltelefonen von Mitgliedern der Hamas-Eliteeinheit “Nuchba” gefunden, die am Tag des Massakers sichergestellt worden seien.

Um welche Emojis es sich konkret handelte, wurde nicht bekanntgegeben. Terroristen der Hamas und anderer extremistischer Gruppen hatten bei dem Massaker mehr als 1.200 Menschen in Israel getötet und mehr als 250 weitere als Geiseln nach Gaza verschleppt. Der beispiellose Überfall auf den jüdischen Staat löste den Gazakrieg aus. Seitdem wurden nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde im Gazastreifen mehr als 72.000 Palästinenser getötet.

Vorbereitung und Einsatz der Angreifer

Die Zeitung “Jerusalem Post” berichtete, die Hamas-Kämpfer hätten sich nach Erhalt des Emoji-Signals zu Moscheen oder festgelegten Sammelstellen im Gazastreifen bewegt. Dort hätten sie Anweisungen erhalten, Kampfausrüstung von zu Hause oder aus vorrätig gehaltenen “Kampftaschen” abzuholen.

Als Teil der Vorbereitungen auf den Überfall hätten die Hamas-Angreifer sich auch mit israelischen SIM-Karten ausgerüstet, berichtete das Nachrichtenportal “ynet”. Der israelische Inlandsgeheimdienst Shin Bet hatte nach Medienberichten am Vorabend des 7. Oktober bemerkt, dass im Gazastreifen mehrere Dutzend SIM-Karten aktiviert wurden, darunter auch israelische. Shin Bet habe daraufhin den Militärgeheimdienst informiert. Bei Beratungen sei man jedoch zu dem Schluss gelangt, dass es sich nicht um einen außergewöhnlichen Vorfall handelt.

Frühere Einsätze von Emoji-Signalen

Die Emojis wurden laut N12 auch bei zwei vorherigen Angriffsversuchen der Hamas verschickt, die aber letztlich nicht in die Tat umgesetzt wurden. Die Informationen zum Einsatz der Emojis seien mehr als zwei Jahre nach dem beispiellosen Hamas-Massaker von der Militärzensur zur Veröffentlichung freigegeben worden, hieß es in den Berichten.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
“Niemandsland” mitten in Bozen
Kommentare
39
“Niemandsland” mitten in Bozen
Massenschlägerei mit rund 20 Jugendlichen in Bozen
Kommentare
37
Massenschlägerei mit rund 20 Jugendlichen in Bozen
Trikolore-Schärpe sorgt für politischen Streit in Meran
Kommentare
35
Trikolore-Schärpe sorgt für politischen Streit in Meran
Lisa Vittozzi krönt sich in Antholz zur Olympiasiegerin
Kommentare
23
Lisa Vittozzi krönt sich in Antholz zur Olympiasiegerin
Karnevalszug in Leverkusen nach Wolfsichtung gestoppt
Kommentare
22
Karnevalszug in Leverkusen nach Wolfsichtung gestoppt
Anzeigen
Kronplatz Ski & Music Festival 2026
Kronplatz Ski & Music Festival 2026
DJ & Band Edition
Arbeiten und reisen in Südtirol
Arbeiten und reisen in Südtirol
Wenn Mobilität auch digital wird
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 