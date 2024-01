Hamas prüft Vorschläge für Waffenruhe im Gaza-Krieg

Die radikalislamische Palästinenserorganisation Hamas prüft nach Aussagen ihres Anführers Ismail Haniyeh einen Entwurf für eine Vereinbarung mit Israel, die zu einem Austausch von Geiseln gegen Häftlinge sowie zu einer längeren Feuerpause im Gaza-Krieg führen soll. Demnach sei die Hamas offen für Diskussionen, vorausgesetzt diese führten zu einer “Beendigung der Aggression (Israels)”, hieß es am Dienstag auf dem Telegram-Kanal der Hamas.

Vertreter der USA, Israels, Katars und Ägyptens hatten am Wochenende in Paris über ein Abkommen beraten, das im Gegenzug für eine Feuerpause die Freilassung von israelischen Geiseln aus der Gewalt der Hamas im Gazastreifen vorsieht. Israel bezeichnete die Gespräche als “konstruktiv”, verwies aber auf “bedeutende Differenzen”.

Der Deal könnte laut einem Bericht der “New York Times” vorsehen, dass die Hamas mehr als 100 Geiseln freilässt und Israel dafür seinen Militäreinsatz im Gazastreifen für etwa zwei Monate aussetzt. In einer ersten Phase sollten die Kämpfe für 30 Tage pausieren, hieß es. In dieser Zeit solle die Hamas weibliche, ältere und verletzte Geiseln freilassen. Parallel dazu sollten beide Seiten über eine zweite Phase verhandeln, in der als Geiseln genommene israelische Männer und Soldaten im Gegenzug für weitere 30 Tage Feuerpause freigelassen würden.

Israels rechtsextremer Sicherheitsminister Itamar Ben-Gvir hat unterdessen auf der Plattform X (ehemals Twitter) im Zusammenhang mit den Verhandlungen über eine längere Waffenruhe im Gaza-Krieg mit dem Austritt seiner Partei aus der national-religiösen Koalition von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu gedroht. Sollte es ein “rücksichtsloses” Abkommen mit der Hamas zur Freilassung von Geiseln geben, werde seine Partei Jüdische Kraft die Koalition verlassen. Ben-Gvir und Finanzminister Bezalel Smotrich von der Partei Religiöser Zionismus hatten kürzlich gefordert, dass Israel die Offensive vorantreibe und den Gazastreifen, aus dem es sich 2005 zurückgezogen hat, wieder besiedelt.

Ende November waren im Zuge einer von Katar, Ägypten und den USA vermittelten einwöchigen humanitären Feuerpause 105 israelische Geiseln im Gegenzug für 240 in Israel inhaftierte Palästinenser freigekommen. Nach Angaben der israelischen Behörden sind 132 Geiseln noch immer in der Gewalt der Hamas, 28 von ihnen sollen tot sein.

Israels Außenminister machte unterdessen deutlich, dass sein Land nicht bereit sei, für die Freilassung aller Geiseln den Krieg gegen die Hamas komplett zu beenden. In einem Interview mit der “Bild”-Zeitung, dem Sender “Welt TV” und mit “Politico” sagte Israel Katz nach deren Angaben: “Wir stimmen nicht zu, dass wir den Krieg beenden, ohne dass die Hamas militärisch und politisch besiegt wird.” Israel wolle die Geiseln befreien, doch dies werde “nur auf militärischen Druck in Gaza passieren”, sagte Katz weiter. Er machte deutlich, dass für Israel nur eine “kurzfristige Waffenruhe” in Betracht komme.

Unterdessen dauert die Debatte über das UNO-Palästinenserhilfswerk UNRWA wegen des Vorwurfs von Verbindungen zur Hamas an. UNO-Generalsekretär António Guterres will am Dienstag bei wichtigen Geberländern für eine Weiterfinanzierung von UNRWA werben. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und ein Bündnis internationaler Hilfsorganisationen warnten vor den Folgen eines Zahlungsstopps.

Hamas-Chef Haniyeh verurteilte, dass die USA und weitere westliche Staaten – darunter Österreich – ihre Zahlungen an die UNRWA eingestellt haben. Diese Entscheidungen stellten einen “klaren Verstoß gegen die jüngste Entscheidung des Internationalen Gerichtshofs dar, die eine Erhöhung der Hilfe für Gaza statt einer Kürzung forderte.” Die von den Ländern vorgebrachten Begründungen basierten “auf keinen anderen Beweisen als den schwachen Begründungen der Besatzung (damit ist Israel gemeint, Anm.) und der offenen Propaganda, die darauf abzielt, die Vereinten Nationen unter Druck zu setzen”, so Haniyeh.

Zwölf Mitarbeiter des UNRWA stehen im Verdacht, in den beispiellosen Angriff der radikalislamischen Hamas auf Israel am 7. Oktober verstrickt gewesen zu sein. Mehrere Staaten kündigten als Reaktion auf die Vorwürfe an, ihre Zahlungen an das Hilfswerk vorerst zu stoppen. Die Europäische Kommission – eine der größten Geldgeberinnen von UNRWA – kündigte an, ihre Hilfen für das UNO-Hilfswerk zu überprüfen.

Nach Angaben der Hamas wurden unterdessen bei Kämpfen in der Nacht auf Dienstag 128 Menschen im Gazastreifen getötet. Die Offensive der israelischen Armee konzentriert sich auf die Stadt Khan Younis im Süden des Palästinensergebiets, den Heimatort des Hamas-Anführers Yahya Sinwar. Der Sprecher der israelischen Streitkräfte, Daniel Hagari, sagte, in der Stadt seien seit Beginn der israelischen Militäroffensive “mehr als 2.000 Terroristen eliminiert” worden.

Kämpfe rund um das größte noch funktionierende Krankenhaus im Gazastreifen werden nach Angaben der Weltgesundheitsbehörde heftiger. Die Lage im Nasser-Krankenhaus in Khan Younis verschlechtere sich, teilt die WHO mit. Es würde immer schwieriger für die Menschen, das Spital zu erreichen oder sie zu verlassen. Hilfslieferungen kämen nicht mehr an. Erst am Dienstag sei eine für das Krankenhaus bestimmte Lebensmittellieferung in der Nähe eines israelischen Stützpunktes von hungrigen Menschen geplündert worden.

Die von den USA und der EU als Terrororganisation eingestufte Palästinenserorganisation Hamas hatte bei ihrem Großangriff auf Israel am 7. Oktober nach israelischen Angaben etwa 1.140 Menschen getötet und rund 250 weitere als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Israel geht seither massiv militärisch im Gazastreifen vor, erklärtes Ziel ist die Zerstörung der Hamas. Nach jüngsten Angaben des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums, die nicht unabhängig überprüft werden können, wurden seit Beginn des Gaza-Kriegs mindestens 26.751 Menschen im Gazastreifen getötet.