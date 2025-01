Hamas übermittelt Liste mit freizulassenden Geiseln

Von: APA/Reuters/AFP

Die radikalislamische Hamas hat eine Liste mit den Namen der Geiseln, die am Donnerstag freigelassen werden sollen, an Israel übermittelt. Israelischen Angaben zufolge soll sich darunter der Deutsch-Israeli Gadi Moses befinden. Wie das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu am Mittwoch weiter mitteilte, sollen außerdem Arbel Yehud, die ebenfalls familiäre Verbindungen nach Deutschland hat, und die Israelin Agam Berger sowie fünf thailändische Staatsbürger freikommen.

Am Samstag sollen dann drei weitere Geiseln freikommen. Im Gegenzug ließ Israel 290 Häftlinge aus Gefängnissen frei, 289 davon Palästinenser. Auf der Liste der verbleibenden Geiseln, die ebenfalls freigelassen werden sollen, ist auch der österreichisch-israelische Doppelstaatsbürger Tal Shoham. Zuvor hatten die Terroristen Israel die Behinderung von Hilfslieferungen in den Gazastreifen vorgeworfen – und mit einer Verzögerung der Freilassungen gedroht.

Die israelische Regierung hatte am Montag erklärt, von den insgesamt noch 26 Geiseln, die im Rahmen der ersten Phase der Mitte Jänner vereinbarten Waffenruhe zwischen Israel und Hamas freikommen sollten, seien acht bereits tot. Sieben weibliche Geiseln waren bereits an den vergangenen beiden Wochenenden nach Israel zurückgekehrt.