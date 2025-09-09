Aktuelle Seite: Home > Politik > Hausdurchsuchung bei Neonazi Küssel am Dienstag
Dienstag, 09. September 2025 | 10:07 Uhr
APA/APA/THEMENBILD/HARALD SCHNEIDER
Von: apa

Bei Neonazi Gottfried Küssel hat es am Dienstag eine Hausdurchsuchung gegeben. Das bestätigte sein Anwalt auf Nachfrage der APA. Weitere Details zur Aktion sind vorerst nicht bekannt. Laut der Aktivistengruppe “Stoppt die Rechten” soll es ein größeres Polizeiaufgebot vor Küssels Haus gegeben haben. Die Hausdurchsuchung dürfte unbestätigten Meldungen zufolge Teil einer größeren Aktion der Ermittlungsbehörden gegen die Neonazi-Szene gewesen sein.

Küssel und weitere Mitglieder der Szene haben sich schon seit vielen Jahren in einem Haus in Wien-Leopoldstadt einquartiert, wo die Hausdurchsuchung stattgefunden hat. Es sei weder zu Festnahmen noch zu Befragungen durch die Beamten gekommen, teilte Küssels Anwalt mit. Eine Bestätigung der Aktion durch das Innenministerium steht noch aus.

