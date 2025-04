Hauspflegekräfte: “Einführung eines Landesverzeichnisses wird geprüft”

Von: luk

Bozen – “Nach einem Evaluierungsprozess mit Fachleuten, Vereinen, die in Südtirol Hauspflegekräfte vermitteln, und weiteren Stakeholdern wird entschieden, ob ein Verzeichnis einen Mehrwert hätte und falls ja, in welcher Form es umsetzbar wäre. Entgegen der Kommunikation der Opposition und der darauf aufbauenden Berichterstattung in den Medien wurde nicht beschlossen, ein solches Verzeichnis einzuführen, sondern viel mehr zunächst zu überprüfen, ob dies rechtlich möglich und sinnvoll wäre“, stellt Landesrätin Pamer klar.

“Der demografische Wandel stellt die Gesellschaft rund um den Globus und auch in Südtirol vor zahlreiche Herausforderungen. Eine davon ist die stetig steigende Anzahl pflegebedürftiger Menschen. Der Wunsch vieler unserer älteren Mitbürgerinnen und -bürger ist es, so lange wie möglich in ihren eigenen, vertrauten vier Wänden würdevoll und gut betreut zu werden. Deshalb spielt die Pflege zu Hause eine zunehmend wichtige Rolle“, betont Sozial- und Seniorenlandesrätin Rosmarie Pamer. „Hier übernehmen neben den pflegenden Angehörigen und dem von der öffentlichen Hand organisierten ambulanten Betreuungsdienst die Hauspflegekräfte – die sogenannten ‚Badanti‘ – einen wesentlichen Part.“ Und der Bedarf an Mitarbeitenden in diesem Bereich werde in den kommenden Jahren weiter steigen.

Nun wurde vergangene Woche vom Südtiroler Landtag ein Beschlussantrag des Team K (Erstunterzeichnerin Maria Elisabeth Rieder) angenommen, wonach die Landesregierung die Möglichkeiten zur Einführung eines Landesverzeichnisses für Hauspflegekräfte prüfen und ein solches gegebenenfalls einführen solle. „Entgegen der Kommunikation der Einbringerin und der darauf aufbauenden Berichterstattung in den Medien wurde nicht beschlossen, ein solches Verzeichnis einzuführen, sondern viel mehr zunächst zu überprüfen, ob dies rechtlich möglich und sinnvoll wäre“, stellt Landesrätin Pamer klar.

Wie laut Beschlussantrag vorgesehen, werde sie deshalb in den kommenden Wochen jene elf Vereine zu einem Treffen einladen, die in Südtirol Hauspflegekräfte vermitteln und die zur Unterstützung von Familien auf der Homepage des Landes aufgelistet sind. „Nach diesem Treffen sowie dem Austausch mit weiteren Fachleuten und Stakeholdern werden wir innerhalb meines Ressorts eruieren, ob ein Verzeichnis der Hauspflegekräfte einen Mehrwert hätte und falls ja, in welcher Form es umsetzbar wäre“, führt Pamer weiter aus. „In diesem Zusammenhang muss das Verhältnis zwischen Nutzen und Aufwand abgewogen werden.“

Die Landesrätin erinnert in diesem Zusammenhang auch an das öffentliche Register für Hauspflegedienste in der Provinz Trient. „Anfang April waren lediglich 92 Personen für die ganze Provinz Trient eingetragen, 2022 waren es ca. 200 bis 300“, sagt Pamer. „Das deutet darauf hin, dass das Verzeichnis in Trient nicht funktioniert.“

Die Eintragung in das Register der Nachbarprovinz ist freiwillig; die Voraussetzung für die Eintragung ist eine Qualifikation im Bereich der Gesundheits- oder Sozialfürsorge oder die Teilnahme an einem Ausbildungskurs oder die nachweisliche Ausübung einer Arbeit im Bereich der Hauspflege in Italien in den vergangenen drei Jahren. Die Eintragung ist für ein Jahr gültig, dann muss man um eine Fortsetzung der Eintragung ansuchen. Zusätzlich ist die eingetragene Person verpflichtet, einen Auffrischungskurs im Ausmaß von acht Stunden jährlich zu absolvieren.