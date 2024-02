Heimatbund fordert Amnestie für Freiheitskämpfer – Appell auch an Galateo

Bozen – Der Südtiroler Heimatbund begrüßt die neuerliche Initiative der Süd-Tiroler Freiheit, die für die noch lebenden Südtiroler Freiheitskämpfer eine Amnestie fordert. Die Betroffenen sowie andere, die bereits verstorben sind, wurden seinerzeit in Abwesenheit vom italienischen Gericht zu sehr hohen bzw. lebenslangen Haftstrafen wegen angeblich mehrfachen Mordes verurteilt.

Konkret ging es dabei um mehrere Vorfälle: Einmal kam im Jahr 1964 in Mühlwald ein Carabiniere durch einen Schuss zu Tode. Darauf kam im Jahr 1966 auf dem Pfitscher-Joch-Haus ein italienischer Finanzbeamter durch eine Explosion ums Leben. Im Jahr 1967 starben schließlich auf der Porzescharte auf der Grenze zwischen Osttirol und der Provinz Belluno durch Minenexplosionen vier italienische Soldaten.

Der Obmann des Südtiroler Heimatbundes, Roland Lang, schreibt: „Der Staat Italien will bis heute an der Behauptung festhalten, dass für den Mord an dem Carabiniere in Mühlwald und für den Vorfall auf dem Pfitscher-Joch-Haus die vier ‚Pusterer Buibm‘ sowie für den Vorfall auf der Porzescharte weitere Freiheitskämpfer, u.a. Dr. Erhard Hartung, verantwortlich waren. Doch sind diese Thesen längst widerlegt und eine Rehabilitation der Beschuldigten ist umso dringlicher!“

Sollte Italien das Problem aussitzen wollen, bis es sich biologisch löst, wäre dies laut Lang sehr beschämend für die italienische Demokratie. Zu den drei noch lebenden Freiheitskämpfern gehören neben Dr. Erhard Hartung (Jahrgang 1943) noch Siegfried Steger (Jahrgang 1939) und Sepp Forer (1940), das sind zwei von den vier „Pusterer Buibm“, von denen zwei somit bereits verstorben sind. „Alte Menschen, die sicher niemand bedrohen!“, erklärt Lang.

Sein Appell lautet: „Diese drei Menschen haben sich keinen Mord zu Schulden kommen lassen. Ihnen gebührt Dank und Anerkennung für ihren selbstlosen Einsatz für die Heimat. Daher appelliere ich eindringlich an die Südtiroler Landtagsabgeordneten, sich ein Herz zu fassen und sich für die historische Wahrheit sowie die Gerechtigkeit für diese Menschen einzusetzen.“

Diesen Appell richtet der Heimatbundobmann ausdrücklich auch an die italienischen Volksvertreter und insbesondere an den Landesrat und Landeshauptmannstellvertreter Marco Galateo. Am 20. Februar habe dieser nämlich am Bergisel Andreas Hofer mit folgenden Worten öffentlich gewürdigt: „Andreas Hofer hat seinerzeit sein Land mutig gegen den damaligen Fremden, Napoleon mit seinen Truppen, verteidigt.“ Außerdem habe Galateo erklärt, dass er hier sei, „um auch bei dieser Feier des Todes von Andreas Hofer zu gedenken, denn der Wunsch, das eigene Land zu verteidigen, überwiegt sicherlich jedes andere Gefühl.“

Von Andreas Hofer spannt Lang den Bogen herauf zu den Freiheitskämpfern: „Andreas Hofer hat seine Heimat verteidigt. Nichts anderes taten in den 1960-er Jahren die Freiheitskämpfer, als die Identität Südtirols in Gefahr war. Ob selbst die Vertreter von ‚Fratelli d’Italia dies nunmehr auch so sehen und entsprechend handeln werden, wird sich zeigen.“