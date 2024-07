Herbert Dorfmann weiterhin Agrarsprecher der EVP

Von: mk

Brüssel – Herbert Dorfmann bleibt Sprecher der Europäischen Volkspartei im Landwirtschaftsausschuss des Europäischen Parlaments.

Der Südtiroler Europaparlamentarier wurde gestern am späten Nachmittag einstimmig im Amt bestätigt, das er auch bereits in der letzten Legislaturperiode innehatte. „Ich freue mich, auch in den nächsten Jahren für die Landwirtschaftspolitik in der größten Fraktion des Europäischen Parlaments verantwortlich sein und damit die Agrarpolitik in der Europäischen Union maßgeblich mitgestalten zu dürfen“, so der SVP-Vertreter.

Für die Landwirtschaft stehen in den kommenden fünf Jahren wichtige Weichenstellungen in Brüssel an. So geht es etwa weiterhin um die Ernährungssicherheit in Europa und um eine weitere Reform der EU-Agrarpolitik.

„Das Amt des EVP-Agrarsprechers ist daher mit einer besonderen Verantwortung verbunden“, erklärt der Südtiroler Europaparlamentarier nach seiner erneuten Wahl, „und es gibt mir die Möglichkeit, Südtiroler Interessen, die Anliegen der Berggebiete und die besonderen Bedürfnisse der kleinstrukturierten Berglandwirtschaft stärker in die Gemeinsame Agrarpolitik der EU einzubringen.“