Hörtenbergtunnel: Entscheidung über Trasse weiter offen

Von: luk

Bozen – Die Planung des Hörtenbergtunnels kommt vorerst nicht entscheidend voran. Ein entsprechender Beschlussantrag der SVP im Südtiroler Landtag wurde vertagt, da zunächst weitere Gespräche geführt und die endgültige Trassenführung festgelegt werden sollen, wie es am Freitag im Plenum hieß.

Die SVP-Abgeordneten Franz Locher, Harald Stauder, Arnold Schuler und Sepp Noggler fordern, die Planungen für die Bozner Nordumfahrung konsequent fortzusetzen.

Neben der Prüfung verschiedener Tunnelportale soll auch eine Lösung für die Anbindung an die Mebo bei Glaning ausgearbeitet werden. Ziel sei es, die endgültige Trasse noch im Laufe des Jahres 2026 gemeinsam mit der Gemeinde Bozen festzulegen.

Locher bezeichnete den Hörtenbergtunnel als Schlüsselprojekt zur Entlastung der Verkehrssituation in Bozen. Seit Jahrzehnten werde über eine Umfahrung diskutiert, während zahlreiche andere Straßenbauvorhaben inzwischen umgesetzt worden seien. Angesichts des Einzugsgebiets von rund 200.000 Menschen und des starken Pendlerverkehrs sei die Umfahrung dringend notwendig.

Verkehrslandesrat Daniel Alfreider verwies darauf, dass für das Projekt bereits 200 Millionen Euro vorgesehen seien. Nach dem Start der Planung im vergangenen Jahr stehe nun die Entscheidung über die Trasse an. Erst danach könne das Vorhaben in den Bauleitplan aufgenommen werden. Es brauche eine große Kraftanstrengung.

Bis dahin bleibt der Beschlussantrag aufgeschoben.