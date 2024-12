Houthi melden erneute israelische Luftangriffe auf Sanaa

Von: APA/AFP

Einen Tag nach tödlichen israelischen Luftangriffen im Jemen hat die jemenitische Houthi-Miliz erneut einen israelischen Angriff auf die Hauptstadt Sanaa gemeldet. Die vom Iran unterstützte Gruppe bezeichnete den Angriff am Freitag im Onlinedienst Telegram als “amerikanische und britische Aggression”. Israel, die USA und Großbritannien äußerten sich zunächst nicht dazu.

Am Donnerstag hatte Israel von den Houthi kontrollierte Ziele im Jemen angegriffen, darunter den Flughafen von Sanaa, Militärstützpunkte, Kraftwerke und Hafenanlagen. Der Miliz zufolge wurden dabei sechs Menschen getötet. Als Reaktion griffen die Houthi am Freitag nach eigenen Angaben den Flughafen Ben Gurion nahe Tel Aviv an und zielten mit Drohnen auf die Stadt.

Die Houthi kontrollieren große Teile des Bürgerkriegslands Jemen. Sie gehören wie die radikalislamische Palästinenserorganisation Hamas im Gazastreifen und die Hisbollah-Miliz im Libanon zu der vom Iran angeführten und gegen Israel gerichteten “Achse des Widerstands”.

Seit Beginn des durch den Großangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 ausgelösten Gaza-Kriegs feuert die Houthi-Miliz immer wieder Raketen auf Israel ab. Zudem greift sie seitdem Schiffe im Roten Meer und im Golf von Aden an – eigenen Angaben zufolge “aus Solidarität” mit den Palästinensern im Gazastreifen.