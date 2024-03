Hundekot im Plastikbeutel: Ärgerniss in Meran

Sauberkeit in Meran soll verbessert werden

Meran – Die Arbeitsgruppe Sauberkeit & Müll der SVP-Meran hat sich im letzten Jahr mit den Stadtviertelkomitees und zahlreichen Bürgern ausgetauscht, um die Positionierung der Gassiboxen zu optimieren und um damit die Sauberkeit in Meran zu verbessern. Dabei sollen auch neue Behälter errichtet werden.

“Während der Diskussionen und Lokalaugenscheine wurde festgestellt, dass der Dienst der Stadtwerke bereits gut funktioniert. Leider kommt es aber immer wieder vor, dass gefüllte Beutel in privaten und öffentlichen Bereichen einfach hingeschmissen werden. Das ist besonders ärgerlich, da mit den Gassiboxen genau das Gegenteil bewirkt werden soll. Jedoch ist an einigen Orten Merans eine Optimierung der Positionierung erforderlich”, so die Meraner SVP.

In zahlreichen Treffen wurden die geeigneten Standorte ermittelt. Reinhard Bauer, Fraktionssprecher der SVP-Meran, betont: “Der Gedanke hinter der teilweisen Neupositionierung war, die Boxen dort zu platzieren, wo die Menschen mit ihren Hunden tatsächlich hingehen und nicht nur dort, wo sie ihre Spaziergänge beginnen. Dies ist insbesondere in den peripheren Gegenden von Meran, wie Lazag und Hagen, von Bedeutung. Niemand möchte mehrere Kilometer mit einem gefüllten Hundesackerl spazieren.” Die falsche Entsorgung von Hundekot in Privatgärten und öffentlichen Bereichen sei teilweise darauf zurückzuführen.

„Unser Anliegen ist es, nicht nur die Sauberkeit zu verbessern, sondern auch ein angemessenes Angebot für die Entsorgung von Hundekot bereitzustellen“, erklärt Michael Guarise von der Arbeitsgruppe Sauberkeit & Müll. “Wir freuen uns, dass es nun zu einem konstruktiven Austausch mit den Meraner Stadtwerken gekommen ist, die dankbar für das geschätzte Feedback sind und gemeinsam mit uns an einer saubereren und lebenswerteren Stadt arbeiten.”