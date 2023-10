I. GGA: Anhörung zur Situation an den Schulen

Bozen – Führungskräfte, Lehrpersonen und Mitarbeiterinnen von Bildungseinrichtungen aller drei Sprachgruppen geben Auskunft über die Herausforderungen in ihrem Arbeitsalltag.

Der I. Gesetzgebungsausschuss des Landtags ist am heutigen Mittwochnachmittag für eine Anhörung zum Thema „Die aktuellen Herausforderungen an Südtirols Schulen in Anbetracht der vorhandenen Ressourcen“ zusammengekommen. Dazu waren Führungskräfte, Lehrpersonen und Mitarbeiterinnen verschiedener Schulstufen und aller drei Sprachgruppen eingeladen: So berichteten Veronika Kaser (Direktorin des Schulsprengels Brixen/Milland), Liselotte Niederkofler (Direktorin des Schulsprengels Bozen/Gries), Eva Niederegger (Grundschule Neumarkt und Vorsitzende des Lehrerverbandes KSL) und Cäcilia Hillebrand (derzeit Mitarbeiterin für Integration in einem Kindergarten, zuvor bereits in verschiedenen Schulstufen tätig) über die Situation an den deutschsprachigen Bildungseinrichtungen im Land, Christian Rispoli (Direktor des Schulsprengels Meran 2), Giuseppe Augello (Direktor Oberschule Gandhi Meran), Laura Guerrini (Direktorstellvertreterin Schulsprengel Meran 2) und Dario Coccia (Oberschule Gandhi Meran) gaben Einblicke in die italienischen Schulen und aus den ladinischen Schulen berichteten Heinrich Videsott (Direktor des Schulsprengels St. Vigil Enneberg), Flavia Lardschneider (Grundschule St. Ulrich) und Monika Senoner (Mittelschule St. Ulrich).

Wie die Vorsitzende des I. GGA nach der Anhörung berichtete, waren die Beiträge der Anwesenden äußerst interessant. Es habe sich gezeigt, dass es bei den aktuellen Herausforderungen in den Schulen Unterschiede zwischen Einrichtungen in den Städten und jenen am Land gebe, ebenso zwischen den verschiedenen Schulstufen und zwischen den drei Sprachgruppen. Doch es gebe auch Gemeinsamkeiten – allen voran einen Mangel an Ressourcen in verschiedenen Bereichen: für den Sprachunterricht für Nicht-Muttersprachler, für Kinder, die mit besonderen Bedürfnissen an der Schule sind, oder beim Personal (sowohl Lehrpersonen und Mitarbeiter für Integration als auch Verwaltungsmitarbeiter und Schulwarte).

Vorgebracht worden seien, so die Ausschussvorsitzende weiter, auch verschiedene Lösungsvorschläge, u.a. die Zurverfügungstellung von mehr personellen Ressourcen, damit könnten beispielsweise der in der Vergangenheit gut funktionierende Teamunterricht wieder ermöglicht werden oder mehr Zeit für Schülerinnen und Schülern aufgebracht werden. Vorgeschlagen worden sei auch die Einführung von Verwaltungsleitern für Schulpoole, wie es sie andernorts in Italien bereits gebe. Diese hätten eine juridisch-administrative Ausbildung und könnten Schulführungskräfte und Verwaltungsmitarbeiter von der Bürokratie entlasten, die aufgrund der Schulautonomie auf diesen laste.