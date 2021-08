Impfnachweis als Grüner Pass: Rom verlängert um zwei Wochen

Bozen – Der Impfnachweis hat für weitere zwei Wochen die gleiche Wertigkeit wie der Grüne Pass. Wie stol.it berichtet, kam heute eine entsprechende Bestätigung aus Rom.

Tausende Bürger ohne Grünen Pass haben allein in Südtirol befürchtet, dass sie trotz Impfung die entsprechenden Vorteile nicht genießen können. Denn zunächst schien es so, als wäre der Impfnachweis als Alternative zum Green Pass nur bis zum 12. August gültig gewesen.

Nun hat Rom eine Verlängerung zugesagt. Landeshauptmann Arno Kompatscher hat am Mittwochmorgen von Gesundheitsminister Roberto Speranza in einer SMS die Bestätigung dafür erhalten. Endgültige Klarheit gab es dann am gestrigen Abend.

Zuvor drängten neben Südtirol auch alle anderen Regionen in Rom auf eine Verlängerung.