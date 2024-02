Gemeindewahlen in Brixen: Beteiligung steigt am Nachmittag

Brixen – Am heutigen Sonntag sind die Bürger in Brixen aufgerufen, zur Urne zu schreiten. Weil Peter Brunner in den Landtag gewählt wurde und als erster Bürger zurückgetreten ist, findet die Wahl des Bürgermeisters und der Gemeinderäte statt. Gewählt werden darf bis 21.00 Uhr. Eine eventuelle Stichwahl erfolgt am 10. März 2024.

Brunner, der mittlerweil Landesrat ist, musste zurücktreten, weil dies das Südtiroler Wahlgesetz für die Landtagswahlen erfordert. Demnach kann ein Bürgermeister einer Gemeinde mit mehr als 20.000 Einwohnern nicht in den Landtag einziehen. Mit dem Bürgermeisteramt ist auch der Gemeinderat neu zu besetzen.

Die Wahlurnen sind bis 21.00 Uhr geöffnet. Mit der Auszählung wird gleich im Anschluss begonnen. Ein Ergebnis wird zwischen 3.00 und 4.00 Uhr in der Früh erwartet.

Bis 11.00 Uhr war die Wahlbeteiligung niedriger als noch im Jahr 2020 im selben Zeitraum. Während bei der letzten Wahl bis 11.00 Uhr vormittags noch 16,6 Prozent der Wahlberechtigten zur Urne geschritten waren, sind es diesmal nur 13,8 Prozent gewesen. Am Nachmittag hat sich das Bild allerdings gewandelt: Bis 17.00 Uhr haben 42,4 Prozent der Wahlberechtigen ihre Stimme abgegeben. 2020 waren es bis 17.00 Uhr nur 40,5 Prozent.

Die Bürger müssen bei einen Wahlausweis und einen Personalausweis vorlegen. Das Wahlamt am Domplatz Nr. 18 wird für die Ausstellung nicht zugestellter Wahlausweise oder der Duplikate am Sonntag während der gesamten Dauer der Stimmabgabe von 7.00 bis 21.00 Uhr geöffnet sein.

Auf dem Stimmzettel kann in der Wahlkabine das gewünschte Listenzeichen angekreuzt werden, wobei mit der Liste zugleich auch der Bürgermeisterkandidat dieser Liste gewählt wird. Auf vier Zeilen neben dem Listenzeichen können noch vier Vorzugsstimmen für Gemeinderatskandidaten der gewählten Liste vergeben werden.

Um die Stichwahl zu vermeiden, benötigt ein Bürgermeisterkandidat 50 Prozent plus eine Stimme. Insgesamt bewerben sich in Brixen sieben Bürgermeisterkandidaten und acht Parteien um 27 Plätze im Rathaus.