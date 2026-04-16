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Stocker bei indischem Premier Modi in Neu-Delhi

Indischer Premier Modi empfing Bundeskanzler Stocker

Donnerstag, 16. April 2026 | 09:03 Uhr
Stocker bei indischem Premier Modi in Neu-Delhi
APA/APA/BKA/Florian Schrötter/BKA/Florian Schrötter
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Von: apa

Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) ist am Donnerstag in Neu-Delhi vom indischen Premierminister Narendra Modi empfangen worden. Stocker wurde am späten Vormittag (Ortszeit) im Garten des Regierungssitzes Hyderabad House von Modi begrüßt, anschließend fanden Gespräche der beiden Delegationen statt. Stocker ist der erste Bundeskanzler seit 42 Jahren, der Indien besucht. Er erwidert eine Visite Modis, der im Juli 2024 in Wien gewesen war.

Das Treffen ist der Höhepunkt der mehrtägigen Indien-Reise des Bundeskanzlers, der am Dienstag in die bevölkerungsreichste Nation der Welt abgereist war. Nach dem Treffen der beiden Regierungschefs findet ein Wirtschaftsgipfel statt, bei dem österreichische Unternehmen auf Aufträge hoffen.

Stocker wird von Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) und einer Delegation aus 60 österreichischen Topmanagern sowie Vertretern führender Hochschulen des Landes begleitet. Nach dem Treffen der beiden Regierungschefs soll eine Reihe von Vereinbarungen unterzeichnet werden, um den bilateralen Austausch weiter zu fördern. So soll eine gemischte Kommission eingerichtet werden, an die sich Unternehmen bei Problemen mit der Bürokratie – etwa bei der Zollabfertigung in Häfen – wenden können. Ein “Precheck” von Ausbildungsstätten soll zudem die Anwerbung indischer Fachkräfte über die Rot-Weiß-Rot Card erleichtern. Stocker und Modi werden am frühen Nachmittag (Ortszeit) auch vor die Presse treten, aber keine Journalistenfragen beantworten.

Filmabkommen soll Österreich attraktiv für Bollywood-Filme machen

Die österreichisch-indischen Wirtschaftsbeziehungen entwickeln sich äußerst dynamisch, und im Vorjahr konnte Österreich erstmals sogar einen Handelsbilanzüberschuss verbuchen. Indien ist nicht nur als Abnehmer, sondern auch als Investor begehrt. Laut Hattmannsdorfer wirbt man darum, dass indische Unternehmen ihre Europa-Zentralen in Wien etablieren. Ein Filmabkommen soll Österreich als Drehort für Bollywood-Filme attraktiver machen – und in der Folge zu einer begehrten Tourismusdestination nach dem Vorbild der Schweiz.

Stocker war in der Nacht auf Mittwoch in Neu-Delhi angekommen, wo ihm ein großer Empfang bereitet wurde. Am Mittwoch traf er Außenminister Subrahmanyam Jaishankar. Für Donnerstag ist auch ein Höflichkeitsbesuch bei Staatspräsidentin Droupadi Murmu geplant. Ehe Stocker in der Nacht auf Samstag nach Österreich zurückreist, will er in Neu-Delhi noch österreichische Wirtschaftsprojekte besuchen und mit indischen Topmanagern sprechen.

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