Sprachenlernen mit Leichtigkeit

Informationsabend zur Mehrsprachigkeit im Kindergarten

Donnerstag, 20. November 2025 | 08:15 Uhr
Auf reges Interesse ist die Informationsveranstaltung zum Angebot der Mehrsprachigkeit in den italienischen Kindergärten in Südtirol gestoßen.
LPA
Von: Ivd

Bozen – Die Landesdirektion der italienischen Kindergärten hat unter dem Titel “Parlare più lingue, pensare  più in grande” zahlreiche interessierte Familien aus Bozen über das mehrsprachige Angebot der italienischsprachigen Kindergärten informieren.

“Der Kindergarten ist ein Ort, an dem sich Kinder spontan, spielerisch und ganz selbstverständlich unterschiedlichen Sprachen annähern. In unseren Kindergärten soll dies gefördert werden, um mit Neugier und Leichtigkeit neue Sprachen zu erlernen”, hob Bildungslandesrat Marco Galateo bei der Veranstaltung hervor.

Zum Thema Mehrsprachigkeit sprach auch der Psychologe Ugo Morelli, Autor mehrere Bücher, unter anderem das von der Landesdirektion der italienischsprachigen Kindergärten herausgegebene “Glossario per l’innovazione educativa”. In seinem Input betonte Morelli, wie wichtig die Zusammenarbeit und Vernetzung sei, um gute Voraussetzungen für eine lernorientierte Bildung zu schaffen.

Bezirk: Bozen

