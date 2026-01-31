Aktuelle Seite: Home > Politik > Irak: Parlament macht neuen Anlauf bei Präsidentenwahl
Maliki will wieder Regierungschef des Irak werden.

Irak: Parlament macht neuen Anlauf bei Präsidentenwahl

Samstag, 31. Januar 2026 | 21:30 Uhr
Maliki will wieder Regierungschef des Irak werden.
APA/APA/AFP/AHMAD AL-RUBAYE
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Im Irak will das Parlament am Sonntag zur Wahl eines neuen Staatschefs zusammenkommen. Dieser soll dann einen Ministerpräsidenten nominieren – also einen Kandidaten für das wichtigere der beiden Spitzenämter. Der aussichtsreichste Kandidat für das Amt des Ministerpräsidenten ist Nuri al-Maliki, der nach dem Sturz von Langzeitdiktator Saddam Hussein von 2006 bis 2014 bereits Regierungschef im Irak war.

Ob die Sitzung stattfinden wird, ist allerdings unklar. Erst vor wenigen Tagen wurde eine Sitzung zur Wahl des Präsidenten verschoben wegen Unstimmigkeiten der kurdischen Blöcke im Parlament über den Kandidaten. Al-Maliki bekräftigte laut Medienberichten seine Ambitionen, Ministerpräsident zu werden. Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump gewarnt, dass die USA dem Irak die Unterstützung entziehen würden, sollte al-Maliki erneut zum Regierungschef gewählt werden.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Kein Olympia-Ticket: Busfahrer nimmt Bub nicht mit
Kommentare
119
Kein Olympia-Ticket: Busfahrer nimmt Bub nicht mit
Versammlung zu “Remigration”: Unterberger und Schullian empört
Kommentare
94
Versammlung zu “Remigration”: Unterberger und Schullian empört
Nach ICE-Skandal: Irans Terror-Gruppe könnte zu Olympia kommen
Kommentare
36
Nach ICE-Skandal: Irans Terror-Gruppe könnte zu Olympia kommen
Djokovic bezwingt Sinner und trifft im Finale auf Alcaraz
Kommentare
33
Djokovic bezwingt Sinner und trifft im Finale auf Alcaraz
Gefahr für Mensch und Tier: Wolf im Piemont überfahren
Kommentare
31
Gefahr für Mensch und Tier: Wolf im Piemont überfahren
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Seit 18 Jahren Südtirols Watten-Treffpunkt im Netz
Seit 18 Jahren Südtirols Watten-Treffpunkt im Netz
watten.org
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 