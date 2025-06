Iran-Attacke auf US-Stützpunkt in Katar

Von: APA/dpa/Reuters

Der Iran hat als Vergeltung für die Bombardierung seiner Atomanlagen einen US-Militärstützpunkt in Katar angegriffen. Die Operation mit dem Namen “Verheißung des Sieges” habe begonnen, hieß es in einer Erklärung der staatlichen Nachrichtenagentur IRNA. Nach Medienberichten wurden auch Raketen auf Ziele im Irak abgefeuert. Der Angriff in der katarischen Hauptstadt Doha galt dem Luftwaffenstützpunkt Al-Udeid, jedoch wurden laut Katar alle Raketen erfolgreich abgefangen.

Außerdem verurteilte Doha die Angriffe scharf. Nach vorläufigen Angaben aus dem Pentagon gab es bei dem Angriff auf die US-Base weder Tote noch Verletzte. Bisher gebe es keine Hinweise auf Opfer, teilte ein Mitarbeiter des US-Verteidigungsministeriums in Washington mit. Er bestätigte einen Angriff auf den Luftwaffenstützpunkt Al-Udeid bei Doha “mit Kurz- und Mittelstreckenraketen aus dem Iran”.

Welche Ziele im Irak attackiert wurden, war zunächst unklar. Ein israelischer Repräsentant sagte mehreren Medien, der Iran habe insgesamt zehn Raketen auf US-Ziele in Katar abgefeuert. Katar hatte kurz vor den Angriffen die Sperrung seines Luftraums mitgeteilt.

Golfstaaten schließen Luftraum

Wie es aus Doha weiter hieß, handle es sich um eine “eklatante Verletzung” der Souveränität und des Luftraums des Landes. “Katar behält sich das Recht vor, direkt und in einem dem Ausmaß dieser offensichtlichen Aggression angemessenen Rahmen sowie im Einklang mit dem Völkerrecht zu reagieren”, erklärte der Sprecher des Außenministeriums Majid al-Ansari. Vor den iranischen Attacken hatte Irans Generalstabschef Abdolrahim Mousavi Vergeltung angekündigt.

Noch Montagabend schlossen neben Katar auch die Golfstaaten Bahrain und Kuwait ihre Lufträume. Das bahrainische Verkehrsministerium kündigte die vorübergehende Aussetzung des Luftverkehrs im Luftraum des Königreichs als Vorsichtsmaßnahme an. Die Menschen seien aufgerufen, Schutz in nahe gelegenen Gebäuden zu suchen, bis die Gefahr vorüber sei, hieß es in einer weiteren Mitteilung des Innenministeriums. Auch Kuwait kündigte “im Interesse der Sicherheit des Landes” die Schließung des Luftraums und der Flughäfen an.